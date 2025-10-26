Alajuelense en alerta: Olimpia mete miedo para el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana

El clásico hondureño no defraudó. En un partido cargado de intensidad, emociones y polémica, el Olimpia se impuso 2-1 al Real España en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en el cierre de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Con este resultado, el León Blanco consolidó su liderato con 34 puntos y llega con gran motivación para su duelo de vuelta de semifinales de la Copa Centroamericana ante Alajuelense.

El encuentro comenzó con gran ritmo y dominio de los locales. Al minuto 17, Kevin “Choloma” López abrió el marcador tras un centro preciso de Jerry Bengtson. Con una espectacular palomita, el atacante olimpista envió el balón al fondo de la red para poner el 1-0, desatando la euforia en las gradas del Chelato Uclés.

En la segunda parte, el Olimpia mantuvo la presión y logró ampliar la ventaja al minuto 67. Yustin Arboleda fue el encargado de marcar el 2-0, luego de ejecutar un penalti que inicialmente fue detenido por Buba López, pero en el contrarremate el espigado delantero colombo-hondureño no perdonó y puso tierra de por medio en el marcador.

El Real España reaccionó en los minutos finales. Una falta en el área cometida por Clinton Bennett sobre Darlin Mencía fue sancionada como penal. Bryan Moya ejecutó el cobro, que fue desviado por el arquero Menjívar, pero el balón rebotó en el travesaño y Gustavo Moura, atento al rebote, conectó de cabeza para el 2-1 definitivo.

En busca de la final de la Copa Centroamericana

Olimpia terminó celebrando un triunfo que no solo le permite mantener la cima del torneo local, sino también ganar confianza de cara a su semifinal de vuelta ante Alajuelense, en la que definirá su pase a la final de la Copa Centroamericana 2025.

Por su parte, el Real España, que también igualó 1-1 en su duelo de ida frente a Xelajú MC, viajará a Guatemala en busca del milagro. Mientras tanto, el Olimpia parece llegar en mejor momento futbolístico y anímico, decidido a seguir rugiendo tanto en el campeonato hondureño como en el escenario internacional.

