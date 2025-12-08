“Es responsable”: Jafet Soto le pone nombre y apellido al culpable del fracaso de Herediano en el campeonato

Por primera vez en 33 campeonatos, el Club Sport Herediano no jugará las semifinales del campeonato en Costa Rica.

Aún peor: el equipo comandado por Jafet Soto perdió la posibilidad de pelear por el tricampeonato, su gran objetivo después de haber ganado los últimos dos títulos.

Sin embargo todo esto no podrá ser ya que al Team no le alcanzó en la fecha final del Apertura 2025 y por los puntos desperdiciados a lo largo de la temporada, verá la definición por televisión. Y según Jafet Soto, hay un principal responsable de esta situación.

Quién es el gran apuntado por Jafet Soto como el culpable del fracaso de Herediano

De acuerdo a la información brindada por Radio Columbia, se trata de nada más y nada menos que Pablo Salazar, el DT que empezó la temporada al mando de Herediano, el que armó el plantel, y al que Jafet echó tras apenas cuatro partidos.

“Jafet Soto ha apuntado mucho el tema de Pablo Salazar, lo dijo apenas se fue, de nuevo hace una semana y ayer lo repitió en Pérez Zeledón. Le ha tirado el muerto”, revelaron Anthony Porras.

Pablo Salazar dirigió apenas cuatro partidos a Herediano pero Jafet Soto le echa la culpa. (Herediano)

“Y es uno de los responsables, sí es responsable, le faltó talento y capacidad, pero es mucho más responsable la dirigencia por asignarle un puesto para el quie no estaba preparado”, agregó Porras en Columbia.

“Es como sucedió con el Piojo Herrera en la Selección, las cabezas son las responsables, por eso le siguen cayendo a Osael Maroto”, concluyó el comunicador.

Quién será el próximo entrenador de Herediano

El próximo campeonato arranca en poco más de un mes, por lo que Jafet Soto no tiene mucho tiempo para decidir los pasos a seguir. En ese camino, el nombre para ser el nuevo DT parece estar elegido.

“Ahora Jafet tendrá que ver cómo se reinventa. ¿Quién va a dirigir al equipo? Mucho se habla de Giacone, de José y Diego, de que vuelva Giacone de nuevo”, reveló Porras acerca del DT de Diriangén que en estos momentos está clasificado con su equipo a la final del torneo en Nicaragua.