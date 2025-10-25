Es tendencia:
Todo Alajuelense consternado con lo que dijo Eduardo Espinel y el dardo de Olimpia que más duele a Costa Rica

Eduardo Espinel habló del acaque que sufrió Olimpia en Costa Rica y dejó consternado a todo Alajuelense con sus palabras.

Eduardo Espinel fue claro con el ataque que recibió en Costa Rica.
Olimpia sacó un empate ante Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El León espera conseguir el pase a la final el próximo jueves en Tegucigalpa.

Todo iba bien hasta que unos supuestos aficionados de Alajuelense atacaron el bus que trasladaba a los jugadores al hotel en Costa Rica.

Esta acción ha generado mucha indignación en Honduras, incluso piden a Concacaf tome cartas en el asunto y sancione a La Liga del Machillo Ramírez.

Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, ha consternado a todo Alajuelense con sus palabras luego del ataque que sufrieron en suelo tico.

El uruguayo de paso le hizo una petición a los aficionados del León que asistirán el jueves 30 de octubre para la vuelta de semifinales de la Copa Centroamericana

Eduardo Espinel consterna a toda Alajuelense con lo que dice

“El jueves a alentar. Dedíquense a alentar. Acá tenemos que mostrar grandeza. Tenemos que dar una imagen de que nosotros no somos así. Que estamos por encima de todo eso”.

Ya con el dardo lanzado para Alajuelense y Costa Rica en general, finalizó en declaraciones para Nación Olimpista: “El club es tan grande que no necesita de esas cosas para salir adelante”.

Olimpia busca dejar eliminado a Alajuelense y así borrar su bicampeonato. El partido será el jueves 30 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.

