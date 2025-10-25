Todo Alajuelense consternado con lo que dijo Eduardo Espinel y el dardo de Olimpia que más duele a Costa Rica

Olimpia sacó un empate ante Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El León espera conseguir el pase a la final el próximo jueves en Tegucigalpa.

Todo iba bien hasta que unos supuestos aficionados de Alajuelense atacaron el bus que trasladaba a los jugadores al hotel en Costa Rica.

Esta acción ha generado mucha indignación en Honduras, incluso piden a Concacaf tome cartas en el asunto y sancione a La Liga del Machillo Ramírez.

Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, ha consternado a todo Alajuelense con sus palabras luego del ataque que sufrieron en suelo tico.

El uruguayo de paso le hizo una petición a los aficionados del León que asistirán el jueves 30 de octubre para la vuelta de semifinales de la Copa Centroamericana

Eduardo Espinel consterna a toda Alajuelense con lo que dice

“El jueves a alentar. Dedíquense a alentar. Acá tenemos que mostrar grandeza. Tenemos que dar una imagen de que nosotros no somos así. Que estamos por encima de todo eso”.

Ya con el dardo lanzado para Alajuelense y Costa Rica en general, finalizó en declaraciones para Nación Olimpista: “El club es tan grande que no necesita de esas cosas para salir adelante”.

Olimpia busca dejar eliminado a Alajuelense y así borrar su bicampeonato. El partido será el jueves 30 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.