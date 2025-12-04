“Otra ayudita”: dura acusación desde Guatemala contra Alajuelense tras ganar la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense vive horas de festejo tras lograr el tricampeonato de la Copa Centroamericana, una hazaña inédita que sellaron en Guatemala luego de imponerse al Xelajú en una dramática tanda de penales. Sin embargo, mientras en Costa Rica la celebración es total, en territorio chapín creció un intenso malestar por la forma en que se dio el empate manudo en el tiempo regular.

La jugada que desató la polémica fue el penal señalado sobre Fernando Piñar, acción que permitió a Ronaldo Cisneros marcar el 1-1 definitivo que llevó la serie a la definición desde el punto penal. Para muchos en Guatemala, esa falta no existió y representó un golpe anímico y deportivo del que Xelajú no pudo recuperarse.

La denuncia contra Alajuelense que llegó desde Guatemala

Uno de los más críticos fue el comunicador guatemalteco Javier Del Cid, quien en su cuenta de X (antes Twitter) lanzó un mensaje directo y sin filtros contra la Liga:

“Otra ayudita para Alajuelense. Llevan tres años ganando así”, escribió, insinuando que el tricampeonato rojinegro no se explica únicamente desde lo futbolístico.

El periodista también publicó un video en TikTok para profundizar su molestia, señalando que el arbitraje “manoseó” al Xelajú durante la final: “Ese penal asqueroso, un penal que no se revisó y que no era. De hecho, era amarilla para el atacante de Alajuelense”.

Incluso destacó el gesto del capitán Jorge Aparicio, quien durante la premiación levantó su gafete en señal de protesta ante las cámaras internacionales. Para Del Cid, esa acción simbolizó el descontento de todo el equipo y su afición.

“Xela es subcampeón, pero por los robos que sufrió en esta final de vuelta… Qué raro, siempre Alajuelense metido en este tipo de cosas”, cerró el comunicador.

Mientras las acusaciones hacen ruido en Guatemala, en Costa Rica el club rojinegro celebra un logro histórico: tres títulos regionales consecutivos, tras vencer al Real Estelí en 2023 y 2024, y ahora al Xelajú en 2025.