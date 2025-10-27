Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado de la Champions Cup

El martes 28 de octubre, Motagua recibe a Cartaginés por el repechaje de la Copa Centroamericana 2025 camino a la Champions Cup de Concacaf. La última chance que tiene el azul de acceder al torneo.

Los dirigidos por Javier López perdieron la ida 1-0 en el Fello Meza y tendrán que ganar en la vuelta para estar en la máxima competición del área.

Concacaf, en la previa del partido que se va disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés,dio a conocer los marcadores que condenan a Motagua y que supondría un duro golpe para el Ciclón.

Los resultados que dejan eliminado a Motagua de la Champions Cup de Concacaf

Un empate o derrota por cualquier marcador deja fuera Motagua. Además, ganar por 2-1 también lo elimina por los goles de visitante, ya que el Azul no marcó en Costa Rica.

En caso de que el marcador sea 1-0 como el de la ida, será necesario disputar los tiempos extras. Aquí ya no vale el gol de visita y de quedar igualados en el global, se definirá desde el punto penal. Cartaginés ya lo sabe.

Los marcadores que sirven a Motagua son el 2-0 y 3-1, si quieren avanzar deben tener diferencia de dos anotaciones, de lo contrario quedarán fuera de la Champions Cup.

El enfrentamiento entre el Ciclón y Cartago está progamado para el martes 28 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.