Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado de la Champions Cup

Motagua enfrenta la vuelta con una notificación de Concacaf. El equipo azul se presenta en su peor momento de la temporada.

Por Juan Cruz Russo

Concacaf ha dejado a Motagua contra las cuerdas.
El martes 28 de octubre, Motagua recibe a Cartaginés por el repechaje de la Copa Centroamericana 2025 camino a la Champions Cup de Concacaf. La última chance que tiene el azul de acceder al torneo.

Los dirigidos por Javier López perdieron la ida 1-0 en el Fello Meza y tendrán que ganar en la vuelta para estar en la máxima competición del área.

Concacaf, en la previa del partido que se va disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés,dio a conocer los marcadores que condenan a Motagua y que supondría un duro golpe para el Ciclón.

Los resultados que dejan eliminado a Motagua de la Champions Cup de Concacaf

Un empate o derrota por cualquier marcador deja fuera Motagua. Además, ganar por 2-1 también lo elimina por los goles de visitante, ya que el Azul no marcó en Costa Rica.

En caso de que el marcador sea 1-0 como el de la ida, será necesario disputar los tiempos extras. Aquí ya no vale el gol de visita y de quedar igualados en el global, se definirá desde el punto penal. Cartaginés ya lo sabe.

Los marcadores que sirven a Motagua son el 2-0 y 3-1, si quieren avanzar deben tener diferencia de dos anotaciones, de lo contrario quedarán fuera de la Champions Cup.

El enfrentamiento entre el Ciclón y Cartago está progamado para el martes 28 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.

