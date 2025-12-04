Es tendencia:
Salió campeón con Alajuelense, se fue a Europa y ahora reapareció con un guiño tras el tricampeonato: “Feliz”

Luego de la consagración de Alajuelense en la Copa Centroamericana, un ex manudo lanzó un guiño desde sus redes sociales.

Pablo Rocca

Un ex Alajuelense se acercó a la Liga. (Foto: LDA)
La Liga Deportiva Alajuelense vive días de absoluta celebración tras conquistar su tricampeonato de la Copa Centroamericana, un logro histórico que consiguió el miércoles al vencer a Xelajú en una dramática tanda de penales con Bayron Mora como héroe.

El título desató festejos dentro y fuera de Costa Rica, y también provocó reacciones desde el exterior, incluso de figuras que ya no forman parte del club, pero que siguen muy ligadas emocionalmente.

¿Quién es el ex Alajuelense que apareció tras el tricampeonato?

Una de esas voces apareció desde Europa. Se trata de Agustín Lleida, quien dirigió el proyecto deportivo rojinegro durante varios años y hoy trabaja como gerente general del Real Oviedo de España. Aunque está a miles de kilómetros, el español no dejó pasar la oportunidad de enviar un guiño directo al equipo que dirigió y al que, evidentemente, aún le guarda un enorme afecto.

Lleida subió una historia a su cuenta de Instagram compartiendo la publicación oficial de Alajuelense celebrando el tricampeonato. Junto a la imagen escribió: “Siempre feliz de vuestros éxitos”, acompañado del clásico “We Are The Champions” de Queen.

La publicación de Agustín Lleida en su Instagram. (Foto: Instagram)

El mensaje fue publicado ya de noche en España, pero eso no impidió que se viralizara rápidamente entre los aficionados manudos, quienes recuerdan con cariño al arquitecto de varios de los procesos deportivos más exitosos del club en los últimos años.

Lleida, además, mantiene la costumbre de felicitar a Alajuelense cada vez que consigue un triunfo importante, y este nuevo título continental no fue la excepción. Otro guiño, otra muestra de que, pese a su presente en Europa, su vínculo con la Liga sigue tan vivo como siempre.

