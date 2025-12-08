Es tendencia:
Mientras Comunicaciones busca fichajes para salir del descenso, en Guatemala confirman la noticia que tanto enoja a la afición

La afición de Comunicaciones no está de acuerdo con la última decisión que tomará la directiva con uno de los jugadores.

El DT crema ya lo tiene asegurado.
Comunicaciones necesita hacer un mercado de fichajes perfecto de cara al Clausura 2026. El Albo iniciará el campeonato en zona de descenso tras finalizar en la última posición en el Apertura 2025, por lo que no tiene margen de error en el corto plazo.

El conjunto comandado por Iván Franco Sopegno sumó 20 puntos en 22 encuentros y se quedó fuera de la fase final en la que clasifican ocho de 12 equipos de la Liga Nacional. En 2026 no podrá hacer otro mal campeonato, ya que podría descender por primera vez en su historia.

Pensando en los futbolistas que serán parte del próximo año, Comunicaciones tomó una polémica decisión con el futuro de Fredy Pérez. Cuando parecía que se iba a ir del club, todo terminó cambiando sobre la marcha para despertar la molestia de la afición, que lo señaló como uno de los responsables de la crisis.

Días claves: Comunicaciones tomará decisiones que podrían determinar su futuro en el Clausura 2026

¿Qué pasará con el futuro de Fredy Pérez en Comunicaciones?

Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el portero del Albo, y que era parte de la Selección de Guatemala, continuará en la institución para afrontar el Clausura 2026. Después de varios rumores en los que se indicaba su salida, no se moverá.

Pérez seguirá en el club.

De esta manera, el entrenador Sopegno lo tendría en cuenta a pesar de varios errores que tuvo en este campeonato y que lo llevaron a estar fuera de los convocados en más de una oportunidad.

En el Apertura 2025, Pérez no fue parte del último partido contra Xelajú, algo que causó muchas dudas con respecto a su continuidad. Lo mismo sucedió en el seleccionado chapín: Luis Fernando Tena no lo convocó en las fechas de octubre y noviembre.

