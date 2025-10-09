“Por 4 millones”: el equipo de Europa que busca comprar a Luis Palma y romper un récord que Honduras esperaba

Luis Palma es una de las piezas más importantes de Honduras. Al acercarse esta segunda ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, será su rendimiento un factor determinante para alcanzar el objetivo más esperado por la Bicolor, clasificar a la Copa del Mundo.

A la concentración de la “H” llegó una noticia que ni el propio Palma Oseguera esperaba, ya que un equipo de Europa está decidido a comprarlo de forma definitiva para la próxima temporada.

¿Qué equipo desea los servicios de Luis Palma de forma definitiva?

Este club es el Lech Poznan de Polonia, donde Luis Enrique se ha desempañado esta temporada a préstamo procedente del Celtic de Escocia.

Palma es uno de los jugadores más importantes que tiene Lech Poznan dentro de su plantilla. Disputó 13 partidos, hizo cuatro goles y dio tres asistencias entre las cuatro competencias de la que participó el equipo en esta la temporada.

Los números están puestos sobre la mesa y el hondureño tiene enamorados a los campeones polacos con su fútbol.

Ahora bien, la información que surge es que el Lech Poznan quiere pagar al Celtic la cantidad de 4 millones de euros para quedarse de forma definitiva con “El Bicho”.

Y no solo eso, la compra marcaría un nuevo récord de transferencia en la Ekstraklasa si llegara a firmar. La información la detalla Goal.pl.

Para Honduras sería una gran noticia porque su mejor jugador por fin saldría del Celtic, un club donde rendió, pero también vio venir abajo su buen nivel.

