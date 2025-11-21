“Hemos tenido reuniones”: Osael Maroto anuncia la llegada que sacudirá a La Sele tras el fracaso rumbo al Mundial 2026 y la salida del Piojo Herrera

Tres días después del derrumbe total. Tres días después de que la Selección de Costa Rica firmara uno de los fracasos más dolorosos de toda su historia, quedarse fuera del Mundial 2026 en una eliminatoria que, en el papel, debía ser un trámite, Osael Maroto decidió dar la cara.

La mañana de este viernes 21 de noviembre, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) enfrentó a los medios y abrió la conferencia con un mea culpa que dejó en claro la magnitud del golpe.

El descargo de Osael Maroto

“Primero, en nombre mío y del Comité Ejecutivo pedir una disculpa a la afición por el fracaso de este proceso mundialista. Esa es la palabra. Fracaso. No era la idea, se trabajó mucho para lograr el objetivo. Lo más importante es disculparnos con todos aquellos que nos apoyaron. Lo que toca es empezar nuevamente, volver a la mesa de dibujo”, expresó un Maroto visiblemente atribulado.

Osael Maroto se disculpó ante la afición (FCRF).

“Ya estamos tomando decisiones. La primera fue ayer, con la destitución de Miguel Herrera y su cuerpo técnico. Lo que sigue ahora es empezar a reconstruir lo que viene”, afirmó el presidente federativo.

El plan que revolucionará a La Sele

La gran pregunta es obvia: ¿qué viene ahora para La Sele? Y aunque Osael Maroto evitó dar nombres, confirmó que la Fedefútbol no está pensando solamente en contratar a un nuevo técnico, sino en un viraje estructural de raíz.

“Nunca hemos pensado en un interinato; lo que se hizo en su momento fue algo muy puntual. No tenemos nombres en la mesa todavía, no hay propuestas, pero ya estamos trabajando en dos cosas a la vez: traer un entrenador para la Selección Mayor y elaborar un plan país”, explicó.

Fedefútbol sigue adelante sin el Piojo Herrera (FCRF).

“Nuestro fútbol necesita una reestructuración desde las bases: infraestructura, campeonatos de primera división, divisiones menores, arbitraje… Tiene que ser un todo. Y para eso tenemos que verlo con un especialista. Hemos tenido reuniones con dos empresas, y pronto tendremos noticias. Tenemos que diseñar todo el ecosistema del fútbol nacional”, agregó Maroto, insinuando que la FCRF está a punto de contratar a un grupo especializado que liderará la reconstrucción total del fútbol costarricense.

Maroto cerró reafirmando que quieren un seleccionador “con un cartel importante”, acorde al proyecto de país que pretenden iniciar. Por ahora, es demasiado temprano para especular quién será el elegido para ese rol.