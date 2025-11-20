Aaron Herrera necesitó tres palabras para dar a conocer su futuro en la Selección de Guatemala tras no clasificar al Mundial 2026

La llegada de Aaron Herrera a la Selección de Guatemala no solo reforzó la defensa, sino que ilusionó a miles de aficionados que vieron en el defensor de la MLS a uno de los pilares más sólidos del proyecto comandado por Luis Fernando Tena. El futbolista, destacado por su regularidad y liderazgo, fue una de las voces más sentidas tras la eliminación rumbo al Mundial 2026, un golpe que aún duele en el entorno nacional.

ver también Todo listo: El respaldo que tiene Luis Fernando Tena para extender su contrato con la Selección de Guatemala

Herrera reconoció el impacto emocional de quedarse fuera de la justa mundialista, pero también quiso destacar aquello que más lo marcó durante este proceso: la pasión del país. “La pasión de este país por el futbol merece ser mostrada en una Copa del Mundo. Lamentamos no haber llegado, pero esto es combustible para el fuego. En los últimos dos años hemos demostrado que podemos competir con cualquier equipo”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó entre la afición.

El defensor también dejó claro que, pese al tropiezo, la convicción del grupo sigue intacta. “Podemos lograrlo, y lo creemos ahora más que nunca. Nada que valga la pena se obtiene fácil. Gracias Guatemala, nos vemos pronto”, añadió, enviando un mensaje directo y motivador a los seguidores de la Azul y Blanco.

Aaron Herrera ilusiona a los aficionados de Guatemala

Las palabras de Herrera han generado una nueva ola de optimismo. Muchos aficionados y analistas consideran que el jugador podría convertirse en uno de los líderes del próximo proceso, especialmente rumbo a la Copa del Mundo 2030, donde el objetivo será retomar el camino con una base consolidada y con jugadores más experimentados.

A pesar de no lograr el boleto, Guatemala cerró su participación en el tercer lugar del Grupo A con 8 puntos, quedando cerca de alcanzar el tan anhelado sueño de decir presente en United 2026. Un cierre agridulce, pero que deja lecciones valiosas para un plantel que demostró capacidad competitiva.

ver también FIFA da premio de consuelo a Guatemala tras no clasificar al Mundial del 2026

Con referentes como Herrera comprometidos y una afición que no deja de creer, la ilusión de ver a Guatemala en un Mundial sigue viva. La llama no se apagó; al contrario, como dijo el propio defensor, este tropiezo es combustible para el fuego del siguiente camino.

Publicidad