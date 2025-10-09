Es tendencia:
Luis Fernando Suárez necesitó solo 6 palabras para calentar como nunca el Honduras vs. Costa Rica y darle un cachetazo a Panamá

El ex entrenador tanto de Honduras como Costa Rica habló en la previa del partido y calentó como nunca a Panamá con su frase.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Suárez ha dado un golpe de Realidad a Panamá.
Luis Suárez ha dado un golpe de Realidad a Panamá.

Luis Fernando Suárez tiene sus grandes momentos vividos en la zona de Concacaf, esto gracias a las selecciones de Honduras y Costa Rica, que curiosamente se enfrentan camino rumbo al Mundial 2026.

A ambas las llevó a la Copa del Mundo y ahora se enfrentan por un boleto a la misma. En una entrevista reciente habló de cada una de ellas y también sumó a Panamá a la que le ha dado un baño de realidad.

Concacaf hace advertencia a Honduras: el horripilante motivo por el que puede ser castigado ante Costa Rica

Concacaf hace advertencia a Honduras: el horripilante motivo por el que puede ser castigado ante Costa Rica

Luis Suárez da una cachetada a Panamá y confirma lo que Costa Rica y Honduras siempre han dicho

A pesar de que Panamá vive un momento dulce en su presente futbolístico bajo el mando de Thomas Christiansen, el colombiano solo ocupó seis palabras para decirle a los caneleros que el Honduras vs Costa Rica es el partido “más importante de toda la historia” de Centroamérica.

Y así argumentó su respuesta: “Uno sabe que las expectativas siempre son altas. Centroamérica siempre mira este partido como el más importante de toda la historia. Hoy Panamá también se ha sumado a ser protagonista, pero por historia es un partido que todos quieren ver y disfrutar. Cada país quiere ganarlo, los hondureños a los ticos, y los ticos a los catrachos”, dijo a diario Diez.

Luis Suárez ha puesto en su sitio a Panamá con respecto a Honduras y Costa Rica.

Luis Suárez ha puesto en su sitio a Panamá con respecto a Honduras y Costa Rica.

Al ser consultado ya en concreto del partido aseguró que no hay favorito: “Creo que están parejos. Ambos tienen circunstancias distintas, pero será clave quién imponga condiciones desde el inicio”.

También lo pusieron a elegir qué Mundial le gustó más, el de Brasil 2014 con Honduras o el de Qatar 2022 con Costa Rica.

“Las eliminatorias fueron más gratificantes que los mundiales. Con Honduras clasificamos, pero perdimos los tres partidos. Con Costa Rica ganamos a Japón, pero caímos mal ante España. Tal vez el Mundial con Ecuador fue el más completo”.

“Sin trabajo”: Piojo Herrera recibe la peor sentencia en Honduras y esta fue su respuesta que sorprende a Costa Rica

"Sin trabajo": Piojo Herrera recibe la peor sentencia en Honduras y esta fue su respuesta que sorprende a Costa Rica

Para finalizar respondió la pregunta que a todo catracho le interesa ¿Ve a Honduras clasificando al Mundial 2026?

“Hago fuerza por Reinaldo, porque es amigo. Espero que logre algo importante con el grupo”, cerró.

