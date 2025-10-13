Olimpia confirma su nuevo fichaje y Luciano Emilio deja impactada a toda su afición con lo que dice

Olimpia sorprendió a toda su afición hace unas semanas anunciado su nuevo fichaje, no viene de ningún equipo en particular, pero lo poco se le ha visto tiene talento.

El León fichó al tiktoker y futbolista brasileño Juninho Manella, cuyo debut está previsto para 2026, eso sí, antes tiene que hacer pretemporada y que Eduardo Espinel del “ok” definitivo.

ver también Mientras Honduras se juega el pase al Mundial frente a Haití, esta decisión tomó Olimpia con Motagua

“Haré pretemporada primero… si es real que fiché por el Olimpia, es verdad, pero para el próximo año. Yo estoy muy feliz, es una realidad, yo todavía no me lo creo. Me contrataron para estar con ellos el próximo año, demasiado feliz por ser jugador del Olimpia”, fueron las palabras del brasileño que tiene la oportunidad de su vida y el club más grande de Honduras.

“La gente está muy confusa todavía, pero esperemos que inicie la pretemporada del próximo año. Dios quiera haga una pretemporada buena, podamos jugar”, agregó.

Edson Roberto Vieira Júnior es su nombre, la gente lo conoce más como Juninho Manella. Antes de ser tiktoker tuvo un paso por el fútbol semi profesional en Brasil en el PSTC (Paraná Soccer Technical Center), Londrina, y São Bento.

Publicidad

Publicidad

Luciano Emilio impacta a Olimpia con lo que dice de Juninho Manella

Presentar a Luciano Emilio no es necesario, es uno de los grandes jugadores brasileños que ha tenido Olimpia en sus filas, al ver la noticia de Juninho ha dejado su propia opinión.

“¿Juninho jugar con el Olimpia? La semana pasada hice un vídeo para saber si esto era cierto o no, y muchos de ustedes hicieron comentarios sobre eso, no me parece mal, la verdad me parece que hará pretemporada y firmar contrato dependerá del desempeño que tendrá en la pretemporada”, comenzó diciendo sobre el fichaje.

Publicidad

Y lo aprobó: “A pesar que no ha jugado muchos partidos a nivel profesional, les voy a dar algunos motivos para que lo apoyemos: ese muchacho hizo inferiores en Brasil, así como yo y muchos jugadores, es una formación importante”.

Publicidad

ver también Concacaf notifica la sentencia que Haití no quería ver y Honduras se acerca al Mundial 2026

Eso sí, Luciano conoce bien a Juninho y espera que le vaya de la mejor forma para que Eduardo Espinel puede aprovechar su talento, a pesar de tener ya 30 años.

Publicidad

“Él es una linda persona, yo lo sigo hace bastante tiempo, el brasileño cuando se une a una mujer extranjera (por la relación que tiene con una modelo) suele abrazar esa cultura, por eso lo vimos feliz en Honduras y tratando de ayudar a la gente, vamos a apoyarlo, porque personas que hacen bien a Honduras son bienvenidas”. Suerte Juninho, yo estaré torciendo para que todo te salga bien, un abrazo de Luciano Emilio”.

Publicidad