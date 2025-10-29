Es tendencia:
Alajuelense recibe desde Honduras la respuesta por el fichaje de Droopy Gómez en el peor momento de Motagua

La Liga Deportiva Alajuelense ya ha escuchado la postura que existe sobre el volante Droopy Gómez, jugador que interesa a Machillo Ramírez.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Rodrigo Gómez es un jugador que interesa a Alajuelense.
Rodrigo Gómez es un jugador que interesa a Alajuelense.

Alajuelense siempre está acostumbrado a tener a los mejores jugadores de Centroamérica. El nombre del equipo retumba los oídos de cualquier jugador y ahora han puesto sus deseos en uno de los mejores jugadores de la Liga de Honduras.

Rodrigo “Droopy” Gómez es uno de los deseos de Óscar “Machillo” Ramírez que quiere dar uno de los golpes más importante al mercado de fichajes.

Javier López señala al verdadero culpable de la crisis de Motagua y sorprende con lo que dice de Alajuelense

Javier López señala al verdadero culpable de la crisis de Motagua y sorprende con lo que dice de Alajuelense

En Costa Rica admiran al argentino por todo lo que dejó en los partidos de la Copa Centroamericana 2025 con Motagua. El volante mostró su calidad ante Saprissa, Alajuelense y Cartaginés.

Ya con el contexto explicado, el propio jugador se ha pronunciado tras ser eliminado de los torneos de Concacaf ante Cartago. Esto dijo sobre la Liga Deportiva Alajuelense.

Postura de Droopy Gómez con Alajuelense

En una entrevista para ESPN Centroamérica, el argentino aseguró lo que va a pasar con su futuro, al menos por ahora que Motagua está sumergido en una crisis de resultados.

“Tengo contrato con Motagua, sería egoísta de mi parte y más en este momento pensar en algo aislado en el futuro, de acá a diciembre mi pensamiento es Motagua y tenemos que ganar el torneo local que es el único objetivo que nos queda”.

Todo Motagua impactado con lo que dijo Jorge Serrano tras ser echado de la Champions Cup de Concacaf y sorprende a Panamá

Todo Motagua impactado con lo que dijo Jorge Serrano tras ser echado de la Champions Cup de Concacaf y sorprende a Panamá

Y agregó: “Contento sí por los intereses, pero nada, tengo que seguir trabajando en Motagua”.

Gómez confirmó que gente de La Liga ha tenido acercamientos con su agente para tratar de ficharlo, pero tiene contrato con Motagua hasta diciembre de 2026 y en todo caso, Alajuelense tendría que pagar cláusula.

