“Mejor oportunidad”: se confirma el fichaje de Selección que Olimpia y Motagua se disputan; Reinaldo Rueda ya lo aprobó

Olimpia y Motagua han comenzado una disputa por una de las figuras jóvenes de la selección de Honduras. De este jugador se trata.

Reinaldo Rueda ya dijo que es uno de los futuros de la selección de Honduras.
Olimpia y Motagua siempre buscan los mejores jugadores, son los dos clubes más grandes de Honduras y los que más aportan a la selección catracha.

Ya hace mucho tiempo viene sonando un nombre como fichaje para ambos clubes, una disputa que va a tener un ganador y el que salga victorioso se va a quedar con un gran jugador.

¿Qué jugador de la Selección se pelean Olimpia y Motagua?

Se trata de Jeffrey Ramos, defensor que está en la Bicolor Sub-21 que va a disputar los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 en Guatemala.

Con 18 años es uno de los jugadores con mayor proyección. Pertenece a la Real Sociedad, equipo de la segunda de Honduras, y el propio jugador confimó el interés de Olimpia y Motagua.

A la hora de ser preguntado como está su vinculo con los aceiteros, confirmó: “Todavía queda contrato con ellos y es lo que no me desespera. Sé que si hago las cosas bien se me va a dar otra oportunidad en otro equipo”.

Jeffrey Ramos es del interés del Olimpia y Motagua.

Confirmó que hay ofertas de dos clubes grandes de Honduras, exclusivamente de Tegucialpa, que todo mundo ya conoce y que se sabe que son Olimpia y Motagua.

Además, ya ha formado parte de las selecciones menores de Honduras y Reinaldo Rueda lo ha calificado como el “futuro para la defensa de la Selección”.

Por lo que Reinaldo Rueda ha aprobado este fichaje para cualquiera de los dos, ya sea Olimpia y Motagua. Con 18 años, Ramos es una de las grandes joyitas de Honduras.

