Concacaf hace advertencia a Honduras: el horripilante motivo por el que puede ser castigado ante Costa Rica

Todo está listo para que se vivan 90 minutos de pura emoción. Honduras se enfrenta a Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf en el estadio Morazán.

El llenazo en el inmueble de San Pedro Sula está garantizado, pero también hay una advertencia de Concacaf de la que Honduras se debe cuidar y mucho.

Y es que la última vez que se jugó en el estadio Morazán se dio un incidente del cual la Bicolor salió castigada por parte de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe.

¿De qué se debe cuidar Honduras ante Costa Rica para no ser castigado por Concacaf?

El motivo que Honduras ya fue castigado por Concacaf en el pasado. Un partido sin público fue lo que vivió la “H” ante Bermudas y aquí te contamos el antecedente.

El veto de la Confederación a la Bicolor se dio como castigo ya que después del recordado triunfo de Honduras sobre México por 2-0 en marzo de 2025, el DT del “Tri”, Javier Aguirre fuera agredido.

El ´Vasco´ recibió un impactó de un proyectil lanzado desde las tribunas del Estadio Morazán. El golpe lo terminó hiriendo a tal punto que comenzó a sangrar de manera prominente y todo quedó grabado.

Ante este incidente, Concacaf tomó cartas en el asunto y penalizó al cuadro catracho a jugar un partido sin público y además le impuso una importante multa económica.

Ante Costa Rica esta situación no se puede repetir, ya que el castigo puede ser peor por reincidencia. Debido esto la Federación de Fútbol de Honduras le ha dejado un mensaje a la afición.

El mensaje de la FFH para que no haya violencia ante Costa Rica

“El apoyo se demuestra con pasión, no con violencia.

Cada objeto lanzado puede significar una sanción que afecta a toda nuestra Selección y al país.

Tu energía y tu voz de apoyo son el verdadero impulso de La H.

Lanzá tu aliento, no objetos”.

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula hoy jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

