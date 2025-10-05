Dejó a todos boquiabiertos: Luis Palma dijo lo que pocos en Honduras se animan antes de enfrentar a Costa Rica por Eliminatorias

Luis Palma viene de dejar una gran actuación en la Conference League donde marcó un gol y brindó una asistencia en la victoria 4-1 del Lech Poznan ante el Rapid Viena.

Ahora el hondureño, se ha olvidado de su club y arribó al país catracho para atender la convocatoria de Reinaldo Rueda para los partidos de Eliminatoria ante Costa Rica y Haití.

Palma llega en un gran nivel y es una amenaza para Costa Rica donde se ha hablado de su momento. Además definió al “favorito” entre ticos y catrachos. Su respuesta dará mucho de qué hablar.

¿Qué fue lo que dijo Luis Palma antes de enfreantar a Costa Rica?

“Me alegro de estar en la Selección, es un orgullo. Ahora toca preparanos para estos dos partidos que son vitales y tenemos que sumar los tres puntos”, arrancó en su llegada a San Pedro Sula.

La prensa hondureña le consultó por un posible golpe que habría recibido en un entrenamiento del Lech Poznan y si venía tocado: “Estoy bien, nada de lesiones, solo cansancio después de un partido, ya pasaron 48 horas… claramente el viaje, pero no es una excusa, vengo a trabajar y a dar lo mejor”.

¿Quién es el favorito para el partido entre Honduras vs. Costa Rica?

Para Luis Palma hay un claro favorito siempre en este duelo y se trata de Costa Rica. “El Bicho” argumentó su respuesta.

“Es la que tiene más mundiales (participaciones), también tiene buenos jugadores, nosotros vamos a prepararnos para sacar los tres puntos acá en casa”.

También fue consultado por la rivalidad entre Costa Rica y Honduras en clubes, donde solo uno no siguió en camino: “Son equipos fuertes en Costa Rica, se pelea quién es el más grande, lastimosamente quedó fuera Motagua, pero se hizo un buen trabajo en ambos partidos. Nosotros solo pensar en la Selección y sumar los tres puntos porque sería un paso importante para clasificar al Mundial”.

Y cerró con un mensaje para la afición: "Ese apoyo que tuvimos contra México tiene que repetirse, a la gente decirle que siga confiando, que nosotros daremos el 100% para sacar los resultados".

