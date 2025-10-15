Es tendencia:
“Poca capacidad”: desde Honduras le responden al Fantasma Figueroa por querer dejarlos fuera del Mundial 2026

Honduras muestra cada vez su indignación con las palabras que dejó el Fantasma Figueroa para el partido de noviembre ante Nicaragua.

Por Juan Cruz Russo

Fantasma Figueroa recibe respuesta de Honduras por sus dichos.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa salió del partido contra Costa Rica con unmensaje que ha generado mucho eco en Honduras para el partido de la Eliminatoria de Concacaf en noviembre.

“Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití”, dijo el Chileno.

Toda Concacaf asombrada con Honduras: el logro que Reinaldo Rueda ha conseguido y que ninguna selección de la Eliminatoria tiene

Ante esto, Choco Lozano, Luis Palma y otros jugadores de la Bicolor le han respondido, pero también una reconocida periodista le ha dejado clara las cosas.

Carmen Boquín, periodista catracha que labora para Telemundo Deportes en Estados Unidos, salió a defender a Honduras y dejó un dardo al Fantasma.

Le dieron al Fantasma donde más le duele

“Yo no lo conozco a Figueroa, pero me parece que de un técnico es una actitud muy niñata. En vez de hablar de tu mal rendimiento y poca capacidad, vas y adviertes a tu rival que le vas a hacer la maldad de sacarlo del Mundial. O sea, ubicate, fallaste, buscá otras excusas, pero deja de decir a tus jugadores que vas a ir a dañar a un vecino, que no ganas nada”, expresó.

Boquín asegura que estas palabras de Figueroa hasta pueden motivar a la selección de Honduras que es líder del grupo C con 8 unidades.

“Lo digo así como si fuera Honduras o cualquier otra selección, me parece muy de niños. Él acusa de que la prensa lo trató mal, eso puede motivar más a tu rival”.

“En el Mundial”: Olimpia dice lo que Reinaldo Rueda y Honduras querían escuchar

Honduras visita a Nicaragua en el estadio Nacional de Managua el próximo 13 de noviembre por la jornada 5 de las Eliminatorias, de ganar y que Costa Rica empate o pierda contra Haití está en la Copa del Mundo.

