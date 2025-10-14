Toda Honduras impactada con la respuesta que envió Choco Lozano al Fantasma Figueroa y Nicaragua no lo pueden creer

Choco Lozano ha puesto a Honduras a un pasito de la clasificación, su gol ante Haití y el gran partido que hizo tiene al territorio catracho muy feliz, a pesar de que el delantero es uno de los jugadores más criticados por la afición.

Salió aplaudido por aquellos que lo señalan y antes de volver al Santos Laguna habló con diario Diez. En esa charla le respondió al Fantasma Figueroa por sus polémicas declaraciones ante Costa Rica y también confirma que la Bicolor depende de sí misma para estar en la Copa del Mundo.

¿Qué tanto te descarga ese gol?: “Mucho la verdad, sobretodo alegre por el respaldo de los compañeros y el entrenador que han confiado en mí. Es bonito devolverle ese apoyo con el tanto y es muy bonito para todos”.

La misma gente que lo criticó ayer fue la que le aplaudió al salir del campo: “Siempre es bonito que lo hagan, pero siempre lo digo, la verdad me mantengo enfocado en lo mio. Cuando llegan momentos complicados hay que ver la otra cara de la moneda y cuando haces gol te aplauden. Mi objetivo es clasificar al Mundial”.

¿Qué respuesta le envió Choco Lozano al Fantasma Figueroa?

Antes fue consultado por las dos fechas que se vienen en noviembre, ante Nicaragua y Costa Rica de visitantes, aquí Honduras se juega el verdadero pase al Mundial.

“Veo cerca el Mundial, pero tenes que ganar los partidos. Sé que Nicaragua no nos va a regalar nada, Costa Rica va a pelear por estar en la Copa del Mundo, así que van a ser dos finales que tenemos que competir muy bien”.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa decía que “le iban a hacer la maldad a Honduras”, qué le dice al técnico de Nicaragua el Choco Lozano.

“Él puede pensar así, al final van a intentar ganar un partido y lo veo normal. Lo dice con resentimiento, pero nosotros vamos a ir a ganar el juego al final es un encuentro que sea como sea tenemos que conseguir triunfar”.

Y agregó: “Tenemos que mostrar el mismo cáracter de ayer, el mismo compromiso. Si seguimos así de unidos es complicado que la selección tenga malos resultados, este es el camino que debemos seguir porque estamos a un pasito de clasificar al Mundial”.

Choco Lozano marcó en la victoria de Honduras frente a Haití.