Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Olimpia prepara dos refuerzos que sorprenden a todos en Honduras: “Primeras altas”

Olimpia prepara dos refuerzos con los que busca sorprender a todos en el fútbol de Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Olimpia sorprende a Honduras con sus posibles primeros refuerzos para 2026.
© rrssOlimpia sorprende a Honduras con sus posibles primeros refuerzos para 2026.

Olimpia se acerca a la definición del Torneo Apertura 2025, pero sus energías no solamente están puestas en alcanzar la consagración. Quedan dos partidos para cerrar este ciclo y, si bien lo inmediato es importante, el futuro próximo también.

El Viejo León está primero en la tabla de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, con 40 puntos en 18 encuentros jugados. Triunfo en cuatro de sus últimas cinco presentaciones, por lo que el envión anímico es considerable. Es el candidato.

Aún sin definir lo que resta del año calendario, la dirigencia olimpista también se proyecta de cara al 2026. Por eso mismo, apunta a cerrar cuanto antes algunas incorporaciones importantes. El objetivo de la próxima temporada es ganar todo.

Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final de la Copa Centroamericana

ver también

Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final de la Copa Centroamericana

José Raúl García y Félix García, los primeros refuerzos que cerraría El Viejo León

José Raúl García y Félix García buscan convertirse en las “primeras altas” que va a tener Olimpia para el próximo torneo. Esto, según la información que publicó el periodista Carlos Ordóñez a través de su cuenta oficial de X, en las últimas horas.

Ambos futbolistas mostraron un rendimiento sobresaliente con Lobos UPNFM, en minutos, regularidad y goles. Una grata sorpresa en el fútbol de Honduras en este 2025. Por eso mismo, la dirigencia del Rey de Copas se fijó en ambos.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia por el Torneo Apertura 2025 de Honduras?

Olimpia visitará a Olancho el miércoles 3 de diciembre por la jornada 21 del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final
Honduras

Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final

Barrida en Olimpia: los tres jugadores que saldrán del León después del Apertura 2025
Honduras

Barrida en Olimpia: los tres jugadores que saldrán del León después del Apertura 2025

Ya es oficial: Olimpia echa a uno de sus jugadores en pleno torneo Apertura 2025 por este motivo
Honduras

Ya es oficial: Olimpia echa a uno de sus jugadores en pleno torneo Apertura 2025 por este motivo

Jugó en Costa Rica, Guatemala y ahora puede ir preso
Costa Rica

Jugó en Costa Rica, Guatemala y ahora puede ir preso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo