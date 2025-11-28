Olimpia prepara dos refuerzos que sorprenden a todos en Honduras: “Primeras altas”

Olimpia se acerca a la definición del Torneo Apertura 2025, pero sus energías no solamente están puestas en alcanzar la consagración. Quedan dos partidos para cerrar este ciclo y, si bien lo inmediato es importante, el futuro próximo también.

El Viejo León está primero en la tabla de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, con 40 puntos en 18 encuentros jugados. Triunfo en cuatro de sus últimas cinco presentaciones, por lo que el envión anímico es considerable. Es el candidato.

Aún sin definir lo que resta del año calendario, la dirigencia olimpista también se proyecta de cara al 2026. Por eso mismo, apunta a cerrar cuanto antes algunas incorporaciones importantes. El objetivo de la próxima temporada es ganar todo.

José Raúl García y Félix García, los primeros refuerzos que cerraría El Viejo León

José Raúl García y Félix García buscan convertirse en las “primeras altas” que va a tener Olimpia para el próximo torneo. Esto, según la información que publicó el periodista Carlos Ordóñez a través de su cuenta oficial de X, en las últimas horas.

Ambos futbolistas mostraron un rendimiento sobresaliente con Lobos UPNFM, en minutos, regularidad y goles. Una grata sorpresa en el fútbol de Honduras en este 2025. Por eso mismo, la dirigencia del Rey de Copas se fijó en ambos.

¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia por el Torneo Apertura 2025 de Honduras?

Olimpia visitará a Olancho el miércoles 3 de diciembre por la jornada 21 del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.