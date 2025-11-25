Conmoción en Nicaragua por la llegada que impacta a la Selección tras el adiós del Fantasma Figueroa: “Un antes y un después”

Nicaragua no tiene más alternativa que mirar hacia adelante luego de la dura eliminación de la Selección rumbo al Mundial 2026 en las Eliminatorias, que sentenció el futuro del técnico chileno Marco Antonio Figueroa.

El “Fantasma” ya se reunió con el Comité Ejecutivo de la Fenifut (Federación Nicaragüense de Fútbol) y le externaron su decisión de no renovarle contrato, por lo que este martes firmará el finiquito del mismo. En total, dirigió a la Azul y Blanco en 41 partidos, con 16 victorias, 6 empates y 18 derrotas.

La última actividad de la que participó el ex Universidad Católica como seleccionador nacional fue el acto de reconocimiento del gobierno al plantel por su actuación en la clasificatoria, evento en el cual se anunció una deslumbrante noticia.

¿Cuál es la llegada que impacta a Nicaragua?

Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia de la República, presentó el “proyecto de reconstrucción y ampliación del Estadio Nacional, el cual será renombrado Estadio Nacional de Fútbol Dignidad. Una instalación deportiva cuyo nombre representa el legado histórico de nuestro pueblo, una historia marcada por el honor, la resistencia y la valentía”.

Para las refacciones se destinarán aproximadamente 40 millones de dólares y las obras comenzarán en marzo de 2026, con una duración estimada de 28 meses —culminaría en el primer semestre de 2028— que aumentará, entre otras mejores, la capacidad del reducto para 23 mil espectadores.

Murillo manifestó que la cancha cumplirá con los requisitos exigidos por FIFA y Concacaf: “Contará con grama artificial certificada FIFA, sistema de iluminación de campo y de emergencia, medidas oficiales FIFA; sistema de audio para arbitraje, audio profesional para eventos deportivos y culturales; pantalla electrónica”.

“Así mismo, áreas deportivas. También contará con vestidores de equipos, sala de masaje, área de calentamiento y tecnología, sala de prensa, cabinas de radio y televisión, oficinas administrativas y todas las comodidades”, concluyó el político al referirse al nuevo escenario, catalogado por 8 Deportivo como “un antes y un después en el deporte nacional”.

Así lucirá el Estadio Nacional Dingidad

