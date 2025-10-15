Toda Concacaf asombrada con Honduras: el logro que Reinaldo Rueda ha conseguido y que ninguna selección de la Eliminatoria tiene

Honduras depende de ella para ir a la Copa del Mundo 2026, su triunfo ante Haití aseguró dos cosas, primero que el repechaje es viable y otra que sumando los próximos seis puntos o con una combinación de resultados estará en la justa.

La Bicolor ha dado un gran paso, pero también tiene asombrada a toda Concacaf con un dato que no es menor y que resume por qué los de Reinaldo Rueda están donde están.

ver también Lo que querían en Honduras: la reacción del Levante a lo que hizo Kervin Arriaga en las Eliminatorias de Concacaf

¿Qué es lo que asombra a toda Concacaf de la selección de Honduras?

Pues resulta que la “H” es uno de los equipos más sólidos en defensa, bueno, el más sólido ya que en cuatro fechas que van de la Eliminatoria no ha recibido un tan solo gol.

Costa Rica (0-0), Nicaragua (2-0) y Haití (en dos ocasiones -0-0 y 3-0-) no le han podio hacer un tanto a la Bicolor, lo que deja muy bien ubicado a Reinaldo Rueda con el trabajo en zona baja.

Esto a pesar de que no han podido contar con su defensa titular. Denil Maldonado y Julián Martínez se han ausentado por lesiones. Eso sí, Getsel Montes, Luis Vega y Marcelo Santos han respondido a la altura.

ver también Qué necesita Honduras para clasificarse al Mundial 2026 en la próxima fecha y dejar a Costa Rica al borde de la eliminación

Si nos vamos a la Eliminatoria de Concacafy los equipos que compiten por un boleto al Mundial, encontramos que todos ya recibieron anotaciones. Lo que deja mejor parado aún a Honduras.

Publicidad

Publicidad

La Bicolor puede hacer algo histórico como lo que hizo Túnez en su clasificación a la Copa del Mundo. Con en el boleto en mano pueden presumir de no haber recibido ningún gol en su Eliminatoria.

Tweet placeholder

Publicidad

La selecciones de Concacaf que más han recibido goles

*Bermudas – 14

*Nicaragua -10

*Haití – 6

*Costa Rica – 5

*El Salvador – 4

*Surinam – 3

*Guatemala – 3

*Trinidad y Tobago – 3

*Curazao – 3

*Jamaica – 2

*Panamá – 2

*Honduras – 0