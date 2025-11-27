Es tendencia:
Nicaragua

Se olvida de Nicaragua: El Fantasma Figueroa es favorito para dirigir a una de las Selecciones de Conmebol con mayor tradición

El entrenador podría encabezar un proyecto ambicioso tras estar con los pinoleros

Por Javier Pineda

El Fantasma ya tiene pretendientes

La salida de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa de la Selección de Nicaragua marcó el final de una etapa discreta, cerrada con más cuestionamientos que aplausos. Su proceso culminó tras una pobre eliminatoria mundialista de Concacaf, en la que los nicaragüenses no lograron acercarse al sueño de clasificar al Mundial 2026, dejando sensaciones negativas sobre el rendimiento del equipo y el impacto del técnico chileno.

Sin embargo, el nombre de Figueroa no ha pasado desapercibido en su natal Chile, donde comienza a sonar como una opción para tomar las riendas de La Roja, que actualmente atraviesa un periodo de incertidumbre deportiva. Uno de los que más abiertamente ha promovido su candidatura es el histórico exfutbolista Carlos Caszely, quien incluso lo coloca por encima de figuras de renombre como Manuel Pellegrini.

Caszely fue contundente al referirse al “Ingeniero” y su supuesta posibilidad de dirigir a Chile. “Manuel no va a venir. Lo he dicho en varias ocasiones, Manuel es más inteligente de lo que nosotros creemos… No vino cuando estuvo su hermano, Arturo Salah, y va a venir ahora… No viene, no viene”, apuntó, descartando por completo que Pellegrini deje al Real Betis para asumir el banquillo de la selección chilena.

Quieren al Fantasma Figueroa en la Selección de Chile

Ante ese panorama, el “Rey del Metro Cuadrado” no dudó en respaldar a El Fantasma Figueroa como su candidato ideal. “El Fantasma cuando estuvo en Católica hizo buen trabajo, es un tipo bravo. Yo creo que tiene que haber aprendido a manejar equipos, no creo que sea tan tonto de seguir peleando por pelear”, señaló. Además, destacó su paso por la región: “Dejó una buena huella en Centroamérica, donde estaba, lo aman al Fantasma allá. Nicaragua antes no existía y los levantó”.

Para Caszely, el perfil del próximo seleccionador es claro y debe tener una característica indispensable: ser chileno. Según él, la apuesta por los entrenadores extranjeros no ha dejado bases sólidas en la selección, con una única excepción. “Está bueno ya de los extranjeros, debe ser un DT chileno. Aparte de Marcelo Bielsa, ¿quiénes son los extranjeros que dejaron una buena base? Ninguno”, sentenció.

 Juan Barrera deja mensaje que conmociona a toda Nicaragua tras la Eliminatoria Mundialista

 Juan Barrera deja mensaje que conmociona a toda Nicaragua tras la Eliminatoria Mundialista

El futuro de La Roja permanece en el aire, pero voces autorizadas ya han comenzado a inclinar la balanza. Mientras Manuel Pellegrini continúa su exitoso camino en Europa y mantiene dudas sobre regresar al país, el nombre de Marco Antonio Figueroa comienza a tomar fuerza. El debate está abierto y la presión por una decisión acertada aumenta ante la necesidad urgente de revitalizar a una selección que busca reencontrarse con su identidad y competitividad.

