Dirige a un grande de Centroamérica: el DT que se acerca a la Selección de Nicaragua tras la salida del Fantasma Figueroa

Nicaragua atraviesa horas tumultuosas después de concretarse el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026. La ilusión de los aficionados no fue lo único que se derrumbó en estos días. El fútbol nicaragüense necesita un cambio absoluto.

La Pinolera quedó última en el Grupo C, por lo que no consiguió ninguna de las llaves de acceso a la Copa del Mundo. Haití fue el clasificado de la división, con una sorpresiva eliminación final tanto para Honduras como para Costa Rica.

Esto desembocó en el finiquito del contrato de Marco Antonio Figueroa, dado el pasado 25 de noviembre. Desde ese momento, o incluso antes, muchos nombres aparecieron en el radar de la FENIFUT para ocupar este reciente lugar vacante.

Nicaragua ve reemplazante del Fantasma Figueroa: Mario Acevedo suena fuerte

Mario Acevedo es el entrenador de Municipal desde el primero de julio del 2025, con 25 partidos dirigidos en total. Lleva al equipo como líder del Torneo Apertura con 45 puntos en 21 encuentros disputados. Viene de superar 3-0 a Guastatoya.

Acevedo tiene 53 años y si bien desarrolló toda su carrera en la Liga Nacional de Guatemala, nació en Nicaragua y conoce el deporte de ese país. Su trayectoria y su presente llevaron a que aparezca entre los principales apuntados para el cargo.

Junto al nombre del timonel rojo, se aparecieron los de Jorge Luis Pinto y Nelson Vivas como los que más resonaron entre los fanáticos. También sonaron Ramón Maradiaga, Hernán Medford y el propio Paulo César Wanchope cual aspirantes.

Los números del Fantasma Figueroa en la Selección

Marco Antonio Figueroa dirigió a la Selección Nacional de Nicaragua entre el 14 de febrero del 2022 y el 25 de noviembre del corriente 2025. Trabajó para un total de 41 partidos, en los que pudo sacar un promedio de 1,34 puntos por cruces.