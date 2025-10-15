“En el Mundial”: Olimpia dice lo que Reinaldo Rueda y Honduras querían escuchar

La selección de Honduras dio un gran paso a la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Haití en las última jornada del mes de octubre de las Eliminatorias de Concacaf.

Reinaldo Rueda tiene soñado a un país en regresa a un Mundial luego de que no van desde Brasil 2014. Desde Olimpia, el club más grande de suelo catracho, han recibido palabras.

¿Qué dijeron desde Olimpia dedicado a la Reinaldo Rueda y la selección de Honduras?

Eduardo Espinel, técnico que dirige al equipo blanco, ha sido el que arrancó la felicidad de Reinaldo Rueda y la Bicolor con sus dichos.

Espinel no ocultó su felicidad por lo que bien que jugó Honduras frente a Haití: “Primero feliz que vine confiando en el trabajo de los muchachos, a pesar que se dijo que no se hizo un buen partido contra Costa Rica, el fútbol está muy competitivo, muy complicado para todos”.

Y agregó: “Hubo carácter, contundencia, ojalá sigamos ilusionados con ver a Honduras en el mundial, esto favorece a todos, a seguir soñando y confiando, seguir con las expectativas que tenemos, que son muy lindas”.

También tuvo un mensaje para el Choco Lozano, uno de los jugadores más criticados de la selección de Honduras.

“Choco no tiene que demostrar nada, no tengo el gusto de conocerlo, puede tener momentos malos y buenos, pero en la carrera que ha hecho, nadie le ha regalado nada”, cerró en declaraciones a AS Sports.

Olimpia vuelve a la actividad este jueves a la actividad y será contra Motagua en la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

