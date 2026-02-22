“Se olvidan”: Dereck Moncada recuerda a Olimpia y el mensaje que sorprende a todos en Colombia

Dereck Moncada aseguró en conferencia de prensa que lo enseñado en las inferiores de Olimpia le está ayudando a salir adelante en el fútbol de Colombia en el que ya suma cinco goles en siete partidos con la camisa del Inter de Bogotá.

Moncada de 18 años también fue consultado sobre si es el jugador sensación del fútbol colombiano; sin embargo, sorprendió a todos al asegurar que eso no lo hace perder la concentración ya que los aplausos son “efímeros y se olvidan rápido”.

El habilidoso extremo hondureño también recordó que los goles llegan por si solos, pero que detrás hay un trabajo semanal durante los entrenamientos.

El rendimiento de Dereck Moncada está llamando la atención de diversos clubes, Fútbol Centroamérica conoció que al menos tres equipos en Brasil tienen en el rada al hondureño.

A ellos se suma el club Wrexham AFC, que forma parte del mismo grupo inversor del Inter de Bogotá y Necaxa. Actualmente, ese equipo juega en la segunda división de Inglaterra.

Sobre el partido ante Millonarios

“Como jugador contento por este resultado, lo trabajamos en la semana, analizamos al rival. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero sacamos la jerarquía y habilidad de cada jugador. Feliz por estos tres puntos”.

El gol a Millonarios

“Para mi en lo personal, contento de marcarle a un equipo tan grande como Millonarios, sabemos que no han iniciado bien la temporada, pero eso no nos compete, lo que sí es seguir luchando e ir adelante como club. Fue un partido de entrega donde hay que bajar y ayudar al equipo”.

¿Cómo lograr ser goleador?

“Los goles llegan por si solos, pero no son sin el esfuerzo de la semana y del partido, sino me sacrifico, estoy contento. Me siento libre jugando de extremo, pero los clubes nos analizan más con este buen arranque y eso se ve”.

¿Es la sensación del fútbol colombiano?

“Para mi ser la sensación en el fútbol colombiano, sabiendo que es una liga muy vista me llena de orgullo. Los aplausos son efímeros, ya mañana se olvidan de lo que pasó”.

El recuerdo de Olimpia

“El aprendizaje que me dieron en las formativas desde pequeño, esas ganas de salir adelante y yo tenía todas las ganas, creo que por eso me está yendo bien”.