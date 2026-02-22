“Toda Centroamérica”: en Colombia alucinan con Dereck Moncada por lo que le hizo al Millonarios y Honduras se pone en el mapa

Dereck Moncada sigue siendo el hombre del momento con el Internacional de Bogotá y tiene alucinando a todos en Colombia; ahora tras anotar un tremendo golazo en el triunfo 3-2 sobre Millonarios.

La anotación de Moncada desató la locura en el relator y comentaristade Win Sports que alabaron la capacidad de Moncada con tan solo 18 años de edad.

El atacante catracho tomó el balón afuera del área y en un corto espacio regateó a un defensor para sacar un potente disparo que se coló en el arco rival, pese al esfuerzo del arquero en su lanzada.

El relato del gol

“¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De los cóndores! ¡De Inter Bogotá ¡Atención Honduras! ¡Atención, escuchen esto! ¡Derek, Alessandro, Moncada la agarró! ¡La impactó y rompió todo desde Colombia para toda Centroamérica! Señoras y señores, ¡qué pedazo tototote de gol! ¡Pero qué golazo por los cueros de Cristo! ¡Inmenso este muchacho, que es un jugadorazo desde que llegó a Colombia lo ha demostrado! ¡Y hace esta joyita nada más y nada menos! ¡Señoras y señores, Derek Moncada dice que! ¡Inter tiene uno, Millonarios cero!”, dice la narración.

Posteriormente, el comentarista aseguró que el exjugador de Olimpia es el más peligroso del Inter de Bogotá.

Suma y sigue

Con esta anotación, Dereck Moncada ya suma cinco goles en siete partidos con el Inter de Bogotá y lo convierte en uno de los máximos anotadores del torneo colombiano.

Este triunfo deja al Inter de Bogotá con 17 unidades como líder absoluto del torneo por encima de Pasto que tiene 15 y Once Caldas en la tercera posición con 13.