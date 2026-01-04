Alajuelense recibe la respuesta que tanto necesitaba saber de Olimpia en el mercado de fichajes: “Se le brindará la oportunidad”

Olimpia ha definido un tema que le estaba dando muchas vueltas a su afición y que ha sido resuelto por su propio presidente Rafael Villeda. Fue en la previa de la final ante Marathón por el Apertura 2025.

Villeda también le dejó las cosas claras a Alajuelense que se ha interesado en uno de los mejores jugadores, Jorge Álvarez, ante el verde comenzó como suplente.

¿Cuál es el futuro de Jorge Álvarez?

Rafael Villeda fue contundente: “Jorge continúa con el equipo tiene contrato por más tiempo y hasta el momento no hemos tenido una comunicación o propuesta, sí se da la analizaremos esperando que sea para mejorar, y se le brindará una oportunidad”.

Ya con esto, se esfuma la posibilidad de que Alajuelense fiche a Álvarez y se quedará en el conjunto blanco para 2026.

Sobre la salida de Marcos Montiel, confirma: “Su contrato termina al finalizar este torneo y aparentemente tiene arreglo con otro equipo, sí es así le deseamos lo mejor hasta el momento con Olimpia no ha tenido conversaciones en relación a la renovación”.

Y ya para cerrar, dejó claro que Dereck Moncada se va de Olimpia: “Yo recibí comunicación directa de su abuelo donde me dijo que tenía arreglado para que pudiera jugar en Colombia a partir de enero, eso lo damos por hecho que ya está contratado, pero no descarto que pueda regresar”.

