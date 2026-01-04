Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Alajuelense recibe la respuesta que tanto necesitaba saber de Olimpia en el mercado de fichajes: “Se le brindará la oportunidad”

El presidente de Olimpia aclaró un tema que en Alajuelense esperaban y lo hizo en la previa antes de enfrentar a Marathón.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Alajuelese ya conoce la noticia sobre uno de los jugadores que le interesaban.
Alajuelese ya conoce la noticia sobre uno de los jugadores que le interesaban.

Olimpia ha definido un tema que le estaba dando muchas vueltas a su afición y que ha sido resuelto por su propio presidente Rafael Villeda. Fue en la previa de la final ante Marathón por el Apertura 2025.

Villeda también le dejó las cosas claras a Alajuelense que se ha interesado en uno de los mejores jugadores, Jorge Álvarez, ante el verde comenzó como suplente.

“Primera opción”: Motagua agita a este equipo de Costa Rica con el fichaje que se quiere llevar a Honduras

ver también

“Primera opción”: Motagua agita a este equipo de Costa Rica con el fichaje que se quiere llevar a Honduras

¿Cuál es el futuro de Jorge Álvarez?

Rafael Villeda fue contundente: “Jorge continúa con el equipo tiene contrato por más tiempo y hasta el momento no hemos tenido una comunicación o propuesta, sí se da la analizaremos esperando que sea para mejorar, y se le brindará una oportunidad”.

Ya con esto, se esfuma la posibilidad de que Alajuelense fiche a Álvarez y se quedará en el conjunto blanco para 2026.

Sobre la salida de Marcos Montiel, confirma: “Su contrato termina al finalizar este torneo y aparentemente tiene arreglo con otro equipo, sí es así le deseamos lo mejor hasta el momento con Olimpia no ha tenido conversaciones en relación a la renovación”.

“No llenó las expectativas”: Olimpia con impesada salida y este club se postula a su fichaje

ver también

“No llenó las expectativas”: Olimpia con impesada salida y este club se postula a su fichaje

Y ya para cerrar, dejó claro que Dereck Moncada se va de Olimpia: “Yo recibí comunicación directa de su abuelo donde me dijo que tenía arreglado para que pudiera jugar en Colombia a partir de enero, eso lo damos por hecho que ya está contratado, pero no descarto que pueda regresar”.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia en vilo: desde Alajuelense dejan un sorpresivo mensaje a figura
Honduras

Olimpia en vilo: desde Alajuelense dejan un sorpresivo mensaje a figura

Extranjeros en la mira: Alajuelense sueña con otros dos fichajes bomba
Liga Deportiva Alajuelense

Extranjeros en la mira: Alajuelense sueña con otros dos fichajes bomba

Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras
Honduras

Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras

“Hay que sacar”: la limpieza de Machillo Ramírez sigue su curso
Liga Deportiva Alajuelense

“Hay que sacar”: la limpieza de Machillo Ramírez sigue su curso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo