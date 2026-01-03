Olimpia va por la 40 y Marathón por la 10: así está la tabla histórica de campeones de Liga de Honduras

La final del Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón también se juega en la historia. El León llega con 39 títulos de Liga y, si se consagra, alcanzará la estrella 40: un número que no solo agranda su dominio en Honduras, sino que además lo igualaría con Saprissa como el club con más ligas ganadas en Centroamérica.

Del otro lado, Marathón tiene 9 campeonatos y buscará el 10° para llegar al doble dígito y recortar distancia en la tabla grande del país.

Olimpia y la “40”: el impacto regional

Si Olimpia levanta el Apertura 2025, llegará a 40 ligas hondureñas, y con eso alcanzaría a Saprissa (40 títulos de Liga en Costa Rica), marca que es destacada como la más alta a nivel centroamericano en campeonatos de liga.

Marathón por la 10: vuelta al peso histórico

Para Marathón, la posibilidad de llegar a la 10ª también tendría un valor simbólico fuerte: su última Liga fue el Clausura 2018 (su noveno título), por lo que un nuevo campeonato cortaría una sequía que ya lleva varios torneos y se pondría a tiro de Real España (12).

Campeones de la Liga Nacional de Honduras

Así está el palmarés de campeones de la Liga Nacional (Primera División) antes de definirse el Apertura 2025:

Olimpia — 39 títulos

Motagua — 19 títulos

Real España — 12 títulos

Marathón — 9 títulos

Platense — 2 títulos

Vida — 2 títulos

Victoria — 1 título

Honduras Progreso — 1 título

¿Cuándo y dónde se juegan las finales entre Olimpia y Marathón?

Final de ida: Marathón vs. Olimpia

Día: domingo 4 de enero de 2026

Hora: 4:30 p. m. (Honduras)

Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)



Final de vuelta: Olimpia vs. Marathón

Día: miércoles 7 de enero de 2026

Hora: 7:00 p. m. (Honduras)





Estadio:Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)