Olimpia va por la 40 y Marathón por la 10: así está la tabla histórica de campeones de Liga de Honduras

La final del Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón también se juega en la historia. El León llega con 39 títulos de Liga y, si se consagra, alcanzará la estrella 40: un número que no solo agranda su dominio en Honduras, sino que además lo igualaría con Saprissa como el club con más ligas ganadas en Centroamérica.
Del otro lado, Marathón tiene 9 campeonatos y buscará el 10° para llegar al doble dígito y recortar distancia en la tabla grande del país.
Olimpia y la “40”: el impacto regional
Si Olimpia levanta el Apertura 2025, llegará a 40 ligas hondureñas, y con eso alcanzaría a Saprissa (40 títulos de Liga en Costa Rica), marca que es destacada como la más alta a nivel centroamericano en campeonatos de liga.
Marathón por la 10: vuelta al peso histórico
Para Marathón, la posibilidad de llegar a la 10ª también tendría un valor simbólico fuerte: su última Liga fue el Clausura 2018 (su noveno título), por lo que un nuevo campeonato cortaría una sequía que ya lleva varios torneos y se pondría a tiro de Real España (12).
Campeones de la Liga Nacional de Honduras
Así está el palmarés de campeones de la Liga Nacional (Primera División) antes de definirse el Apertura 2025:
- Olimpia — 39 títulos
- Motagua — 19 títulos
- Real España — 12 títulos
- Marathón — 9 títulos
- Platense — 2 títulos
- Vida — 2 títulos
- Victoria — 1 título
- Honduras Progreso — 1 título
¿Cuándo y dónde se juegan las finales entre Olimpia y Marathón?
- Final de ida: Marathón vs. Olimpia
- Día: domingo 4 de enero de 2026
- Hora: 4:30 p. m. (Honduras)
- Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)
- Día: domingo 4 de enero de 2026
- Final de vuelta: Olimpia vs. Marathón
- Día: miércoles 7 de enero de 2026
- Hora: 7:00 p. m. (Honduras)
- Día: miércoles 7 de enero de 2026
Estadio:Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)