Honduras

Olimpia va por la 40 y Marathón por la 10: así está la tabla histórica de campeones de Liga de Honduras

Olimpia y Marathón se definen un nuevo título en Honduras, esta es la diferencia de títulos.

Por Maximiliano Mansilla

Olimpia y Marathón se disputan el título del Apertura 2025.

La final del Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón también se juega en la historia. El León llega con 39 títulos de Liga y, si se consagra, alcanzará la estrella 40: un número que no solo agranda su dominio en Honduras, sino que además lo igualaría con Saprissa como el club con más ligas ganadas en Centroamérica.

Del otro lado, Marathón tiene 9 campeonatos y buscará el 10° para llegar al doble dígito y recortar distancia en la tabla grande del país.

Jeaustin Campos lo da por perdido: el inesperado fichaje que Olimpia y Motagua quieren robar a Real España

Olimpia y la “40”: el impacto regional

Si Olimpia levanta el Apertura 2025, llegará a 40 ligas hondureñas, y con eso alcanzaría a Saprissa (40 títulos de Liga en Costa Rica), marca que es destacada como la más alta a nivel centroamericano en campeonatos de liga.

Marathón por la 10: vuelta al peso histórico

Para Marathón, la posibilidad de llegar a la 10ª también tendría un valor simbólico fuerte: su última Liga fue el Clausura 2018 (su noveno título), por lo que un nuevo campeonato cortaría una sequía que ya lleva varios torneos y se pondría a tiro de Real España (12).

Campeones de la Liga Nacional de Honduras

Así está el palmarés de campeones de la Liga Nacional (Primera División) antes de definirse el Apertura 2025:

  • Olimpia39 títulos 
  • Motagua19 títulos
  • Real España12 títulos
  • Marathón9 títulos
  • Platense2 títulos
  • Vida2 títulos
  • Victoria1 título
  • Honduras Progreso1 título 
“Ya firmó”: Motagua lo saca de Costa Rica y cierra el fichaje más polémico que la afición no quería ver para el Clausura 2026

¿Cuándo y dónde se juegan las finales entre Olimpia y Marathón?

  • Final de ida: Marathón vs. Olimpia
    • Día: domingo 4 de enero de 2026
    • Hora: 4:30 p. m. (Honduras)
    • Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)
  • Final de vuelta: Olimpia vs. Marathón
    • Día: miércoles 7 de enero de 2026
    • Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

Estadio:Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)

