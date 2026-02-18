Kervin Arriaga metido en grave polémica en España que deja en vilo al Levante y lo obliga a tomar esta decisión

El centrocampista hondureño Kervin Arriaga conoció este miércoles el duro castigo que recibirá tras haber sido expulsado en la derrota del Levante ante el Valencia en LaLiga.

Arriaga fue expulsado por doble amonestación que recibió tras aplaudir al árbitro central de forma irónica lo que hizo ganarse la segunda amarilla al minuto 90+5.

ver también Keyrol Figueroa preocupa en el Liverpool en medio de pedidos para que juegue con Honduras

Luego de lo ocurrido, el comité disciplinario oficializó que Kervin Arriaga será castigado con tres partidos, uno por doble amarilla y dos por desaprobación a las decisiones arbitrales.

De esa forma, “El Misilito” se perderá los juegos ante Villarreal, Barcelona y Alavés, dejando al Levante mal parado en un tramo de la temporada en el que necesitan sumar para salir de la zona de descenso.

La decisión del Levante

Tras conocer el castigo, el club granota informó que apelarán a la decisión para que le bajen el castigo al mediocampista catracho que no pasa por su mejor momento.

“El Levante recurrirá a la sanción de 3 partidos a Kervin Arriaga por aplaudir al árbitro”, indicó el medio.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es fascinante”: Dereck Moncada tiene conquistados a aficionados de histórico club europeo que exigen su fichaje

Tweet placeholder

Arriaga reapareció en el juego ante el Athletic de Bilbao luego de tres partidos sin sumar minutos. En ese juego, el hondureño salió del terreno de juego en camilla por un choque contra el arquero Unai Simón.

Publicidad

Posteriormente, contra el Valencia fue puesto de titular, juego en el que vio la roja tras doble amarilla.