Jeaustin Campos recibe la respuesta más polémica luego de destruirlo en conferencia de prensa: “Total culpa”

Jeaustin Campos vivió en San Pedro Sula una de sus peores noches al caer 1-6 ante LAFC en el juego de ida de la fase eliminatoria de la Concachampions. Esa derrota desató una serie de polémicas en contra del entrenador tico.

El expresidente de Real España Fuad Abufele Luque fue uno de los más molestos con la actuación del equipo aurinegro y culpó directamente al entrenador tico, a quien llegó a llamar vendehumo.

ver también Jeaustin Campos lo señaló como el culpable de la paliza ante LAFC y terminó llorando: dura imagen en Concacaf

En primera instancia, Fuad Abufele fue captado gritando desde las graderías del estadio Francisco Morazán a Jeaustin Campos; imágenes que ya circulan en las redes sociales.

Ante las polémicas imágenes, Campos reaccionó en conferencia de prensa asegurando que “le pela” los gritos del exdirectivo de La Máquina.

Tweet placeholder

Los mensajes del expresidente

La polémica no culminó ahí, Abufele dedicó un par de tuits en los que aseguró que es total culpa del estratega que quedará en la historia como el entrenador que recibió la peor goleada.

Publicidad

Publicidad

“Inaceptable lo de Jeaustin Campos hoy, él se come la pérdida, total culpa de él, como las finales y semifinales pasada. Va a quedar en la historia como el técnico que logro la peor goleada de Real España en el torneo internacional”, escribió.

ver también Jeaustin Campos recibe la sentencia más dura desde Costa Rica por la paliza que LAFC le propinó en Concachampions

“Además, lo del primer lugar es circunstancial, un penal regalado contra Motagua nos da un punto y deja de sumar dos Motagua, lo de Marathón ya sabemos lo que pasó, nos da 3 y quita 3, así que no venda humo señor Campos”, cerró.

Publicidad