Honduras

“Ya firmó”: Motagua lo saca de Costa Rica y cierra el fichaje más polémico que la afición no quería ver para el Clausura 2026

Motagua sigue trabajando en sus refuerzos para 2026 y desde Costa Rica confirman el primer refuerzo.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Emilio Izaguirre firmó a su primer refuerzo de 2026 como director deportivo de Motagua.
Motagua quiere recuperar el protagonismo que no pudo mostrar en todo 2025. El Ciclón no pudo ganar un tan solo título y tampoco pudo conseguir boleto para la Concachampions.

Tras tanto golpe, Emilio Izaguirre, director deportivo ha puesto manos a la obra para concretar nuevos fichajes y la tiene el primero. Se trata de un familiar suyo que jugó para el eterno rival, Olimpia.

Este polémico fichaje llega para reforzar la zona de volantes y se trata de Alejandro Reyes que dejó el Sporting de Costa Ricapara firmar por los azules, así lo confirma el periodista Kevin Jiménez.

“Alejandro Reyes es nuevo jugador de Motagua, ya firmó su contrato. Llega como agente libre tras su salida de Sporting”.

La polémica de Alejandro Reyes con Motagua

En el pasado, cuando era jugador de Olimpia, fijo que nunca jugaría en Motagua, algo que la afición recordó y en redes sociales no aprobaban su contratación.

A Emilio Izaguirre, que tiene una relación de familia con Reyes, poco le importó eso y le firmó el primer refuerzo a Javier López para el Clausura 2026.

