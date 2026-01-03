Marathón vs. Olimpia: ¿a qué hora y cómo ver la final de ida del Apertura 2025? Liga Nacional de Honduras

El fútbol hondureño se prepara para vivir un inicio de año de esos que quedan en la memoria: Marathón y Olimpia, los dos gigantes de una rivalidad histórica, vuelven a cruzarse por el título en una serie que ya es la final más repetida del país.
La ida del Torneo Apertura 2025 se juega en San Pedro Sula con ambiente de clásico y con un contexto especial: Olimpia llega como el gran dominador de las finales ante el Monstruo (9 ganadas de 12 previas), mientras que Marathón buscará dar el primer golpe como local para tratar de cambiar la tendencia.
¿Cuándo y dónde se juega la final de ida entre Marathón y Olimpia?
La final de ida del Apertura 2025 se disputará el:
- Día: domingo 4 de enero
- Hora: 4:30 pm (Honduras)
- Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)
¿Dónde ver en vivo la final Marathón vs. Olimpia?
En Honduras, la final de ida del Torneo Apertura 2025 entre Marathón y Olimpia se podrá ver en vivo por Deportes TVC.
¿Cómo llega Marathón a la final contra Olimpia?
Marathón llega con confianza tras ganar su triangular y asegurar el boleto a la definición. En el cierre de esa fase, los verdolagas terminaron como líderes con 10 puntos.
Resultados de Marathón en la Triangular B
- Olancho FC 0–3 Marathón
- Marathón 3–0 Platense
- Platense 2–2 Marathón
- Marathón 2–1 Olancho FC
¿Cómo llega Olimpia a la final contra Marathón?
Olimpia también selló su clasificación como primero de su triangular, cerrando esa fase con 10 puntos y un registro sólido en resultados.
Resultados de Olimpia en la Triangular A
- Real España 0–1 Olimpia
- Olimpia 2–0 Motagua
- Motagua 1–1 Olimpia
- Olimpia 1–0 Real España
¿Quién es el árbitro de la final de ida entre Marathón y Olimpia?
Árbitro: Nelson Salgado
Asistente 1: Leonidas Hernández
Asistente 2: Juan Otero
Cuarto árbitro: Jefferson Escobar
Asesor: Carlos Fajardo
Representante CNA: Abraham Madrid
Historial en finales: las 12 definiciones Olimpia vs. Marathón
Hasta esta definición del Apertura 2025, Olimpia y Marathón jugaron 12 finales entre sí: Olimpia ganó 9 y Marathón ganó 3.
- 1987–1988 — Olimpia campeón
Ida: Olimpia 0–0 Marathón
Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
- Clausura 2002 — Marathón campeón
Ida: Marathón 4–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Clausura 2004 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 1–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Apertura 2004 — Marathón campeón
Ida: Marathón 3–2 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–2 Marathón
- Clausura 2005 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 1–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 2–1 Marathón
- Apertura 2005 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 2–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 2–0 Marathón
- Clausura 2008 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 1–1 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Apertura 2009 — Marathón campeón
Ida: Olimpia 1–0 Marathón
Vuelta: Marathón 2–0 Olimpia
- Clausura 2012 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 0–0 Olimpia
Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
- Clausura 2014 — Olimpia campeón
Ida: Marathón 0–0 Olimpia
Vuelta: Olimpia 0–0 Marathón
Definición: Olimpia campeón por penales (4–2)
- Apertura 2020 — Olimpia campeón
Ida: Olimpia 2–0 Marathón
Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
- Clausura 2024 — Olimpia campeón (global 5–3)
Ida: Olimpia 3–1 Marathón
Vuelta: Marathón 2–2 Olimpia
¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?
La final de vuelta entre Olimpia y Marathón que definirá al campeón del Torneo Apertura 2025 ya quedó confirmada:
- Día: miércoles 7 de enero de 2026
- Hora: 7:00 pm (Honduras)
- Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)