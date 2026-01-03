Es tendencia:
Honduras

Marathón vs. Olimpia: ¿a qué hora y cómo ver la final de ida del Apertura 2025? Liga Nacional de Honduras

Aquí te dejamos todos los detalles que tienes que saber de la final de ida entre Marathón y Olimpia por el Apertura 2025.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Marathón y Olimpia se miden en la final de ida del Apertura 2025.
El fútbol hondureño se prepara para vivir un inicio de año de esos que quedan en la memoria: Marathón y Olimpia, los dos gigantes de una rivalidad histórica, vuelven a cruzarse por el título en una serie que ya es la final más repetida del país.

La ida del Torneo Apertura 2025 se juega en San Pedro Sula con ambiente de clásico y con un contexto especial: Olimpia llega como el gran dominador de las finales ante el Monstruo (9 ganadas de 12 previas), mientras que Marathón buscará dar el primer golpe como local para tratar de cambiar la tendencia.

¿Cuándo y dónde se juega la final de ida entre Marathón y Olimpia?

La final de ida del Apertura 2025 se disputará el:

  • Día: domingo 4 de enero
  • Hora: 4:30 pm (Honduras)
  • Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)

¿Dónde ver en vivo la final Marathón vs. Olimpia?

En Honduras, la final de ida del Torneo Apertura 2025 entre Marathón y Olimpia se podrá ver en vivo por Deportes TVC.

¿Cómo llega Marathón a la final contra Olimpia?

Marathón llega con confianza tras ganar su triangular y asegurar el boleto a la definición. En el cierre de esa fase, los verdolagas terminaron como líderes con 10 puntos.

Resultados de Marathón en la Triangular B

  • Olancho FC 0–3 Marathón
  • Marathón 3–0 Platense
  • Platense 2–2 Marathón
  • Marathón 2–1 Olancho FC
¿Cómo llega Olimpia a la final contra Marathón?

Olimpia también selló su clasificación como primero de su triangular, cerrando esa fase con 10 puntos y un registro sólido en resultados.

Resultados de Olimpia en la Triangular A

  • Real España 0–1 Olimpia
  • Olimpia 2–0 Motagua
  • Motagua 1–1 Olimpia
  • Olimpia 1–0 Real España
¿Quién es el árbitro de la final de ida entre Marathón y Olimpia?

Árbitro: Nelson Salgado

Asistente 1: Leonidas Hernández

Asistente 2: Juan Otero

Cuarto árbitro: Jefferson Escobar

Asesor: Carlos Fajardo

Representante CNA: Abraham Madrid

Historial en finales: las 12 definiciones Olimpia vs. Marathón

Hasta esta definición del Apertura 2025, Olimpia y Marathón jugaron 12 finales entre sí: Olimpia ganó 9 y Marathón ganó 3.

  • 1987–1988Olimpia campeón
     Ida: Olimpia 0–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
  • Clausura 2002Marathón campeón
     Ida: Marathón 4–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Clausura 2004Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Apertura 2004Marathón campeón
     Ida: Marathón 3–2 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–2 Marathón
  • Clausura 2005Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 2–1 Marathón
  • Apertura 2005Olimpia campeón
     Ida: Marathón 2–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 2–0 Marathón
  • Clausura 2008Olimpia campeón
     Ida: Marathón 1–1 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Apertura 2009Marathón campeón
     Ida: Olimpia 1–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 2–0 Olimpia
  • Clausura 2012Olimpia campeón
     Ida: Marathón 0–0 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 1–0 Marathón
  • Clausura 2014Olimpia campeón
     Ida: Marathón 0–0 Olimpia
     Vuelta: Olimpia 0–0 Marathón
     Definición: Olimpia campeón por penales (4–2)
  • Apertura 2020Olimpia campeón
     Ida: Olimpia 2–0 Marathón
     Vuelta: Marathón 0–1 Olimpia
  • Clausura 2024Olimpia campeón (global 5–3)
     Ida: Olimpia 3–1 Marathón
    Vuelta: Marathón 2–2 Olimpia

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

La final de vuelta entre Olimpia y Marathón que definirá al campeón del Torneo Apertura 2025 ya quedó confirmada:

  • Día: miércoles 7 de enero de 2026
  • Hora: 7:00 pm (Honduras)
  • Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa) 

