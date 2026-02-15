Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando luego de la polémica

Una tremenda polémica se armó antes del Motagua vs Marathón por la jornada 5 de la Liga Nacional de Honduras. El partido culminó 1-1 durante el Clausura 2026.

Uno de los protagonistas fue Henry Figueroa, el defensor fue recibido por “La Revo” con billetes con su rostro luego de no llegar al club y renovar con Marathón.

Muchos apañen que prefirió el dinero antes que el amor a Motagua. Figueroa salió en zona mixta post juego y dejó claro si volverá al Ciclón.

Henry Figueroa responde a Motagua sobre volver algún día

Parte de la afición si lo quiere ¿Qué pasó, por qué no se dio su regreso?, fueron las dos preguntas concretas que le hicieron a Figueroa y a las cuales respondió de forma contundente.

“Fueron circustancias deportivas, pero no le cerramos la puerta a Motagua nunca. Por ahora esto aquí y Motagua sabe que es el equipo que yo aprecio”.

Y agregó: “Siempre se me habla de Motagua, aquí nací, crecí y todo. Siempre vamos mantener lo que siempre decimos, no pasa nada aunque esté en otro equipo, aunque me reciban así. Estamos bien con Motagua”.

