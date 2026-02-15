Es tendencia:
Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando luego de la polémica

Henry Figueroa fue recibido con billetazos en antes del 1-1 entre Motagua y Marathón. Esto ha dicho el defensor de la polémica.

José Rodas

José Rodas

Henry Figueroa habló sobre la polémica que vivió en Tegucigalpa.
Henry Figueroa habló sobre la polémica que vivió en Tegucigalpa.

Una tremenda polémica se armó antes del Motagua vs Marathón por la jornada 5 de la Liga Nacional de Honduras. El partido culminó 1-1 durante el Clausura 2026.

Uno de los protagonistas fue Henry Figueroa, el defensor fue recibido por “La Revo” con billetes con su rostro luego de no llegar al club y renovar con Marathón.

Muchos apañen que prefirió el dinero antes que el amor a Motagua. Figueroa salió en zona mixta post juego y dejó claro si volverá al Ciclón.

Henry Figueroa responde a Motagua sobre volver algún día

Parte de la afición si lo quiere ¿Qué pasó, por qué no se dio su regreso?, fueron las dos preguntas concretas que le hicieron a Figueroa y a las cuales respondió de forma contundente.

“Fueron circustancias deportivas, pero no le cerramos la puerta a Motagua nunca. Por ahora esto aquí y Motagua sabe que es el equipo que yo aprecio”.

Y agregó: “Siempre se me habla de Motagua, aquí nací, crecí y todo. Siempre vamos mantener lo que siempre decimos, no pasa nada aunque esté en otro equipo, aunque me reciban así. Estamos bien con Motagua”.

