¿Juegan Son Heung-min y Hugo Lloris? La alineación de LAFC vs. Real España por la Concachampions 2026

Honduras vivirá una nueva histórica noche cuando Real España se enfrente al poderoso LAFC por la ida de la Concachampions 2026 en la que el club aurinegro buscará sacar ventaja.

Los dirigidos por Jeaustin Campos tienen la oportunidad de aprovechar la localía con el apoyo de su afición ante el club angelino que no mira acción desde noviembre de 2025.

El club sampedrano vuelven a la Copa de Campeones por primera vez desde 2023, siendo esta su 18ª participación tras alcanzar las semifinales en la copa centroamericana.

Mientras el club norteamericano aparece con el cartel de favorito al ser dos veces finalista del torneo más importante de la Concacaf.

Los posibles once de Real España y LAFC

Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Juan Capeluto, Franklin Flores, Jean Jack Baptiste, Nixon Cruz, Jhow Benavídez, Gonzalo Ritacco y David Sayago.

LAFC: Hugo Lloris, Eddie Segura, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Ryan Hollingshead, Marky Delgado, Timothy Tilman, Sergi Palencia, Denis Bouanga, Son Heung-min y Nathan Ordaz.

¿A qué hora y dónde ver el patido?

El juego entre Real España y LAFC está programado para dar inicio a las 9:00 pm (hora de Honduras) y será transmitido por Disney + y ESPN.

En Estados Unidos se podrá seguir por FS1/FS2 y Tubi en inglés, por TUDN y VIX+ en español y para el resto del mundo a través de Concacaf GO.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

El juego de vuelta entre LAFC y Real España se jugará en el BMO Stadium de Los Ángeles el 24 de febrero.

El ganador de esta serie, se enfrentará en octavos de final contra el tricampeón de la Copa Centroamericana: Liga Deportiva Alajuelense.