“Él lo sabía…”: DT del Levante expone lo que hizo Kervin Arriaga tras ser expulsado y confirma el castigo que recibiría el hondureño

El entrenador del Levante Luis Castro aseguró que lo primero que hizo Kervin Arriaga fue hablar con él tras salir expulsado en la derrota de su equipo ante el Valencia.

Durante la conferencia de prensa, Castro también expuso que la suspensión de Arriaga podría ser solamente de un encuentro al tratarse de doble amarilla y no de una roja directa.

En ese sentido, el centrocampista hondureño solamente se perdería el juego ante Villarreal y reaparecerá ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

“La suspensión pienso que es un partido solo porque son dos amarillas. Normalmente es un partido. Yo pienso que no puede ser otra cosa porque no ha sido una roja directa. Él ha hablado conmigo y él sabía que teníamos que estar con la cabeza fría, pero el jugador aprenderá de esto. Él ha venido a hablar con nosotros“, dijo Castro previo al duelo ante el Villarreal.

Arriaga, un dolor de cabeza

El entrenador portugués también indicó que la ausencia de Kervin Arriaga es un dolor de cabeza, ya que esperaba contar con diversas opciones en el tramo de la temporada trascendental para los granotas.

“Hay jugadores que han entrenado hoy muy bien y se han merecido ser titulares y no estaban jugando. La suspensión de Arriaga y la lesión de Pablo abrirá espacios y ahora es el tiempo para los que no tienen tantas oportunidades. Espero que cuando Pablo y Arriaga estén disponibles tenga más dolores de cabeza para formar un once”, aseguró Castro.

El Levante actualmente se encuentra en la penúltima posición de la tabla apenas por encima del Real Oviedo con 18 y 16 puntos respectivamente.