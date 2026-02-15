Es tendencia:
Honduras

Rubilio Castillo mostró a Motagua con 3 palabras su postura sobre la polémica de Henry Figueroa en Honduras

El delantero de Marathón, leyenda de Motagua, dio a conocer lo que piensa tras la polémica con Henry Figueroa.

José Rodas

Por José Rodas

Rubilio Castillo dio a conocer lo que piensa sobre la polémica de Henry Figueroa.
Rubilio Castillo dio a conocer lo que piensa sobre la polémica de Henry Figueroa.

En Honduras se dio una polémica de que todos hablaron antes, durante y después del empate 1-1 entre Motagua y Marathón por la jornada 5 de la Liga Nacional de Honduras.

Henry Figueroa, defensor del conjuto verdolaga, fue recibido por “La Revo” con billetes con su rostro luego de no llegar al club y renovar con Marathón.

Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando luego de la polémica

Esto ha creado una inconformidad en los azules y dos ex Motagua como Rubilio Castillo y Jonathan Rougier opinaron en zona mixta sobre el apolémica.

El delantero solo ocupó tres palabras para decirle al Ciclón sobre lo que piensa de lo que pasó en Tegucigalpa, fue rotundo: “No se comparte”.

¿Qué opinó Rubilio Castillo sobre la polémica contra Henry Figueroa?

“De eso no habló yo, solo me encargo de jugar y cada aficionado tiene su pensamiento, su forma de expresarse a un futbolista y se respeta aunque no se comparte. Eso ya queda como un tema fuera de la cancha”.

Jonathan Rougier también tuvo palabras por la polémica: “No sé qué pasó, la verdad no tengo idea. Al final son cosas del fútbol creo que cada quien se expresa como quiere. Me parece que tuvieron que tener un poquito más de respeto con Henry porque es fútbol, trabajo, pero nada… Creo que Figueroa le dio mucho al club y sabe entender. Seguramente se va a reír después”.

Al final, ambos dijeron que no están de acuerdo y le mandan a decir a Motagua lo importante que ha sido Henry Figueroa para el club en el pasado.

