MisterChip condena de la peor manera a Jeaustin Campos tras humillación del Real España en Concachampions

El estadígrafo MisterChip destrozó de la peor manera al Real España que sufrió la mayor humillación de su historia en torneos internacionales al caer 1-6 ante LAFC en la ida de la fase eliminatoria de la Concachampions 2026.

El español, tal como lo caracteriza, dio una serie de datos que dejan en evidencia la debacle que vivió el club aurinegro que dirige el tico Jeaustin Campos.

“Los Ángeles es el cuarto equipo en marcar 5+ goles fuera de casa en el primer tiempo de un partido de la Copa de Campeones, tras Cruz Azul ante Seattle Sounder PS en 1997, América ante Bayamón en 2014 y Pachuca ante Police United en 2016”, escribió MisterChip en su cuenta de X.

Además, señaló que el Real España recibió el 0-4 más tempranero en la Copa de Campeones desde el 17 de septiembre de 2014 cuando el América marcó cuatro goles en los primeros 14 minutos contra Bayamón.

Por otro lado, MisterChip también destacó que Heung-Min Son es el segundo jugador en repartir tres asistencias y marcar un gol en el primer tiempo de un partido de la Copa de Campeones.

¿Qué necesita Real España para avanzar?

El próximo 24 de febrero se disputa la vuelta en el BMO Stadium de Los Ángeles y aunque el Real España llega con escasas posibilidades, existen para el juego de vuelta.

Para avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions, el Real España necesitará ganar por al menos 6-0 para remontar la serie.