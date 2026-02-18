La elección del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica continúa generando debate en el entorno futbolístico del país. La Federación Costarricense de Fútbol trabaja a paso acelerado para definir al sustituto en el banquillo, mientras diferentes figuras del medio opinan sobre cuál debería ser el perfil ideal.

Entre los candidatos que se mencionaron estuvo Jeaustin Campos, aunque su nombre quedó fuera cuando la dirigencia se inclinó por buscar un técnico extranjero.

Tras ese movimiento, Rolando Fonseca decidió pronunciarse sobre la situación, sumándose a las reacciones que ha provocado una decisión clave para el futuro inmediato de La Sele.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Jeaustin Campos en Costa Rica?

Las polémicas marcaron la etapa de Jeaustin Campos como técnico del Deportivo Saprissa, especialmente tras denuncias por insultos racistas a Javon East, lo que llevó a la dirigencia a destituirlo de inmediato. En ese contexto, Rolando Fonseca explicó por qué Campos no fue tomado en cuenta como DT de la Selección de Costa Rica.

“Todo es extraoficial, fuera de la cancha. A Jeaustin Campos se le tiene que medir aquí en la cancha, aquí es donde se mira. Y ahí es donde se le tiene que calificar, no en las cosas extras“, comentó Rolando Fonseca en el programa de los Convocados.

“Que su manejo, sus formas, sus maneras. Las denuncias existen pero no hay pruebas. Entonces, lo de Jeaustin Campos es un elemento bueno para verlo como un técnico trabajando en la cancha y que no lo embriagó el éxito”.

“El éxito llegó y lo siguió logrando. Ahora está en la parte internacional y si bien le ha costado, tiene esa virtud, ya dirigió en Costa Rica, conoce selecciones, sabe qué es Centroamérica. No tenemos que ver el punto ciego de las personas“.

En definitiva, más allá de las polémicas extradeportivas, Rolando Fonseca insistió en que el análisis sobre Jeaustin Campos debería centrarse principalmente en su trabajo dentro del campo, su manejo de grupo y su capacidad como entrenador.