No solo se pierde el clásico con Saprissa: Machillo Ramírez recibe la peor noticia sobre una de sus figuras en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense llega tambaleante al clásico nacional. Este sábado, le tocará visitar a Deportivo Saprissa (8:00 p.m.) con la obligación de ganar para empezar a enderezar su rumbo en el Clausura 2026 y sepultar el amargo recuerdo que le trae la eliminación en cuartos de final del Torneo de Copa.

La misma se dio ante Liberia, que se convirtió en su verdugo al ganarle 4-1 en el global. Cuando parecía que el equipo de Óscar Ramírez tenía la chance de recuperar la confianza ante Sporting FC en el campeonato nacional, perdió 2-1 y recibió un baño de cruda realidad en el Morera Soto.

“Estamos en una rachita negativa, sería importante poder ganar ese partido y derrotar a Hernán (Medford), sería lo más motivante y nos ayudaría a poner un poquito de calma“, admitió el “Machillo” en rueda de prensa antes del cruce con los morados. Sin embargo, sus problemas no se terminan ahí.

Alajuelense perdería a uno de sus jugadores diferenciales

Fue precisamente antes del duelo con Sporting que se encendieron las alarmas del liguismo con respecto a la forma física de algunos elementos de la planilla, pues se reportaron las ausencias de Anthony Hernández, Joel Campbell, Fernando Piñar y Ronald Matarrita por lesiones musculares.

Para colmo, durante el encuentro llegó otra mala noticia: Jeison Lucumí debió abandonar el terreno de juego al minuto 56, resintiéndose tras rematar a marco, y le cedió su lugar a Kenneth Vargas.

El interrogante que afloró a partir de ese momento es si el extremo estará disponible para el clásico contra Saprissa, teniendo en cuenta lo mermado que está el equipo en esa zona. Posibilidad que fue descartada de cuajo por el periodista Antonio Alfaro: “La lesión de Lucumí podría dejarlo fuera del torneo por más de un mes. Fuerte ruptura en el cuádriceps (muslo)”, reveló en X.

Jeison Lucumí no jugó bien contra Sporting, pero aún así es de los futbolistas de Alajuelense que intenta algo diferente cuando la bola pasa por sus pies. (Foto: John Durán / LN)

Resta ver si Campbell y Hernández se recuperan para el sábado, pues la Liga necesita de su aporte ofensivo para sumar puntos sí o sí y meterse en zona de clasificación. Está quinta en la tabla de posiciones, con 9 unidades y a 3 de la “S”. Le quedan por delante once jornadas.