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Olimpia toma firme decisión con el futuro de José Mario Pinto en pleno Clausura 2026

El Olimpia tomó una determinación importante que impactará directamente en el futuro de José Mario Pinto, según los últimos informes.

José Rodas

Por José Rodas

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José Mario Pinto sigue sin renovar con Olimpia y el club le busca solución. Foto: X Olimpia.
José Mario Pinto sigue sin renovar con Olimpia y el club le busca solución. Foto: X Olimpia.

Olimpia no se rinde con José Mario Pinto y sigue buscando una solución a su permanencia en el club a menos de dos meses que el jugador culmine su contrato con la idea de salir como agente libre en el horizonte.

Luego que reportes revelarán que el cuadro de Eduardo Espinel renovó a Jorge Álvarez hasta 2029, la directiva Merengue tiene el mismo plan con el “Rey del dribling”.

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Así lo dio a conocer el periodista Marco Banegas en el programa “Sin Anestesia”, donde aseguró que el club le presentará una nueva oferta a Pinto tras haber rechazado una la semana anterior.

“Olimpia le va a presentar una nueva oferta a José Mario Pinto, le va a ofrecer tres años de contrato y un 25 por ciento de aumento en comparación a la última oferta”, aseguró Banegas.

Según el comunicador, desde el club melenudo buscan que el caso de José Mario Pinto sea resuelto antes de mayo, ante la amenaza de unirse al Banfield de Pedro Troglio.

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“El club tiene la esperanza de que el futbolista acepte, que se quiera quedar. Si no se logra cerrar en esta semana, el club dará por hecho que la relación está rota o al menos quieren resolverlo antes de mayo”, añadió.

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De momento, el jugador sigue sin estar convencido de una extensión de su vínculo con el club y con la ilusión de tomar marcha al extranjero.

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