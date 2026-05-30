Después de los rumores de Honduras, ahora el nombre del ex Alajuelense aparece en El Salvador.

Joel Campbell quedó desvinculado de la Liga Deportiva Alajuelense tras no renovar el contrato. El volante ofensivo no entró en los planes del nuevo entrenador Ismael Rescalvo y ya se encuentra en la búsqueda de un club para la próxima temporada.

En las últimas horas, hubo rumores sobre el ofrecimiento del nombre de Campbell al Olimpia de Honduras. Sin embargo, el presidente del León desmintió por el momento la posibilidad de contratar al ex Arsenal.

¿Joel Campbell seguiría su carrera en El Salvador?

Ahora, el destino que aparece es El Salvador. Según la información del periodista Rodrigo Velis, el ex Alajuelense interesa en la Liga Mayor, aunque todavía no salió a la luz el conjunto que tiene a Joel como posible contratación para el Apertura 2026.

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“Es visto como un posible referente ofensivo y una incorporación de alto impacto. El experimentado atacante no ve con malos ojos la posibilidad de jugar en El Salvador y mantiene abiertas sus opciones de cara a su futuro“, informó sobre la posibilidad del arribo del tico al fútbol salvadoreño.

Información de Rodrigo Velis, periodista salvadoreño.

Y agregó que hasta el momento la opción se mantiene latente: “Aunque todavía no existe una decisión definitiva, la alternativa de llegar al fútbol salvadoreño está sobre la mesa y no estaría descartada“.

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Teniendo en cuenta que no se conoce el interesado, éste podría ser uno de los equipos que juegue la Copa Centroamericana 2026, ya que sería justamente un fichaje para pelear el certamen internacional. Firpo, FAS y Alianza son los que participarán.

En resumen

El futbolista Joel Campbell quedó desvinculado de Alajuelense al no renovar su contrato deportivo.

quedó desvinculado de Alajuelense al no renovar su contrato deportivo. El entrenador Ismael Rescalvo descartó al volante ofensivo costarricense para la próxima temporada futbolística.

descartó al volante ofensivo costarricense para la próxima temporada futbolística. El periodista Rodrigo Velis informó el interés por Campbell desde la Liga Mayor de El Salvador.