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El club extranjero que quería a José Mario Pinto recibió la peor noticia y el fichaje está caído

José Mario Pinto se quedó sin contrato con Olimpia y cuando tenía grandes chances de ir al extranjero, todo se ha venido abajo.

José Rodas

Por José Rodas

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Fútbol Centroamérica conoció de primera mano lo que pasa con Pinto.
Fútbol Centroamérica conoció de primera mano lo que pasa con Pinto.

La llegada del hondureño José Mario Pinto a Banfield ha quedado totalmente descartada.

Una fuente cercana al club argentino confió a Fútbol Centroamérica que la institución se encuentra inhibida y no puede realizar ninguna contratación en este momento, lo que sepulta cualquier posibilidad de negociar con el futbolista.

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A esta compleja situación económica del Taladro se suma que el extremo ya cuenta con otras ofertas formales sobre la mesa.

Pinto actualmente se encuentra con el pase en su poder tras finalizar su contrato con el Olimpia, club donde por ahora no se ha alcanzado un acuerdo para extender el vínculo.

Aunque el técnico Pedro Troglio siempre ha sido un fiel admirador de su juego y lo tuvo en carpeta, el fichaje está completamente caído.

Mientras tanto, el futuro del atacante es una incógnita, ya que desde El Salvador también ha sonado su nombre para reforzar a algunos equipos, aunque por ahora se maneja únicamente a nivel de rumor.

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No se descarta que Olimpia le ofrezca un nuevo vínculo, aunque el jugador siempre ha querido probarse en el extranjero y esta oportunidad puede ser ya porque cuenta con 28 años.

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En resumen

  • La llegada de José Mario Pinto ha quedado descartada para el Banfield de Argentina.
  • Fuentes cercanas al Taladro contaron a Fútbol Centroamérica que el extremo no tiene posibilidades de llegar por el club se encuentra inhibido y no puede realizar ninguna contratación.
  • José Mario finalizó contrato con Olimpia y es agente libre para negociar con cualquier club un nuevo contrato, no se descarta un ofrecimineto para seguir por parte de Olimpia.

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