Limpieza en Olimpia: las 2 primeras víctimas tras el fracaso del Clausura 2026

Comienza la reestructuración en el León luego de confirmarse que no estarán en la final del Clausura 2026.

Olimpia quedó eliminado del torneo Clausura 2026 luego de perder 1-0 ante Marathón por la jornada 5 de las Triangulares. El albo ya no tiene chances y se va acasa con una amargura tremenda.

Ante esto, la afición ha comenzado a pedir cambios, que se traigan refuerzos y que algunos jugadores se vayan de las institución. Hay dos en particular que quedaron sin contrato y son agentes libres.

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José Mario Pinto y Elison Rivas son agentes libres

La gran bomba del momento es José Mario Pinto. El talentoso extremo no ha logrado llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el Olimpia, por lo que entrará al mercado de fichajes como agente libre.

Pinto ya ha decidido escuchar ofertas. Según Álvaro de la Rocha, el jugador maneja opciones reales en el fútbol de Sudamérica y también ha tenido algunos acercamientos desde El Salvador.

Cabe recordar que en enero pasado estuvo muy cerca de marcharse a Australia, pero en ese momento la directiva blanca rechazó el traspaso. Ahora, el jugador tiene el control total de su futuro.

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Por otra parte, el lateral izquierdo Elison Rivas también se encuentra en una encrucijada. El club Antigua GFC de Guatemala ya le ha presentado una propuesta formal por un año para unirse a las filas de “Los Coloniales”.

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¿Qué pasa con Olimpia? Aunque Rivas ha tenido charlas casuales con la directiva alba para una posible renovación, el club todavía no le ha hecho una oferta concreta.

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La dirigencia del Olimpia prefiere esperar a que termine el torneo Clausura 2026 para tomar decisiones definitivas sobre su plantilla.

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Por ahora, la última palabra la tiene Rivas, quien debe decidir si acepta el reto en el extranjero o espera al León.