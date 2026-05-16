Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Limpieza en Olimpia: las 2 primeras víctimas tras el fracaso del Clausura 2026

Comienza la reestructuración en el León luego de confirmarse que no estarán en la final del Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Varios jugadores se marcharan de Olimpia.
© Liga HondubetVarios jugadores se marcharan de Olimpia.

Olimpia quedó eliminado del torneo Clausura 2026 luego de perder 1-0 ante Marathón por la jornada 5 de las Triangulares. El albo ya no tiene chances y se va acasa con una amargura tremenda.

Ante esto, la afición ha comenzado a pedir cambios, que se traigan refuerzos y que algunos jugadores se vayan de las institución. Hay dos en particular que quedaron sin contrato y son agentes libres.

Los negocios de Brayan Beckeles: así es la nueva vida tras retirarse del fútbol y su físico sorprende al Olimpia

ver también

Los negocios de Brayan Beckeles: así es la nueva vida tras retirarse del fútbol y su físico sorprende al Olimpia

José Mario Pinto y Elison Rivas son agentes libres

La gran bomba del momento es José Mario Pinto. El talentoso extremo no ha logrado llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el Olimpia, por lo que entrará al mercado de fichajes como agente libre.

Pinto ya ha decidido escuchar ofertas. Según Álvaro de la Rocha, el jugador maneja opciones reales en el fútbol de Sudamérica y también ha tenido algunos acercamientos desde El Salvador.

Cabe recordar que en enero pasado estuvo muy cerca de marcharse a Australia, pero en ese momento la directiva blanca rechazó el traspaso. Ahora, el jugador tiene el control total de su futuro.

Tweet placeholder
Publicidad

Por otra parte, el lateral izquierdo Elison Rivas también se encuentra en una encrucijada. El club Antigua GFC de Guatemala ya le ha presentado una propuesta formal por un año para unirse a las filas de “Los Coloniales”.

Enganchón de Eduardo Espinel tras ser eliminado y señala los culpables: “No soy un fracasado”

ver también

Enganchón de Eduardo Espinel tras ser eliminado y señala los culpables: “No soy un fracasado”

¿Qué pasa con Olimpia? Aunque Rivas ha tenido charlas casuales con la directiva alba para una posible renovación, el club todavía no le ha hecho una oferta concreta.

Publicidad

La dirigencia del Olimpia prefiere esperar a que termine el torneo Clausura 2026 para tomar decisiones definitivas sobre su plantilla.

Por ahora, la última palabra la tiene Rivas, quien debe decidir si acepta el reto en el extranjero o espera al León.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Pedro Troglio sacude a Olimpia y a José Mario Pinto con su última decisión en Argentina
Honduras

Pedro Troglio sacude a Olimpia y a José Mario Pinto con su última decisión en Argentina

Olimpia toma firme decisión con el futuro de José Mario Pinto en pleno Clausura 2026
Honduras

Olimpia toma firme decisión con el futuro de José Mario Pinto en pleno Clausura 2026

Olimpia se olvida de José Mario Pinto y le propinan un duro golpe con la decisión que nadie esperaba
Honduras

Olimpia se olvida de José Mario Pinto y le propinan un duro golpe con la decisión que nadie esperaba

Giro inesperado con José Mario Pinto en Honduras: la noticia que cambia todo para Pedro Troglio
Honduras

Giro inesperado con José Mario Pinto en Honduras: la noticia que cambia todo para Pedro Troglio

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo