¿De Alemania al nido? El bombazo europeo de 19 años que busca Motagua para reinar en Centroamérica

La directiva de Motagua no se anda con rodeos. Con la mente puesta en un año sumamente exigente, el nido del águila tiene un objetivo claro: pelear con todo por los tres títulos que disputará esta temporada, teniendo como máxima prioridad levantar el trofeo de la Copa Centroamericana.

Para lograrlo, saben que necesitan un plantel de peso. Aunque ya sumaron al equipo a Jesús Batiz y Valerio Marinacci, el mercado de fichajes sigue abierto para los azules. La prioridad absoluta ahora es encontrar un delantero con características muy diferentes a las de John Kleber y Rodrigo de Olivera. Es ahí donde ha surgido un nombre que ilusiona a la afición: Nayrobi Vargas.

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De Alemania a Honduras

El joven delantero hondureño de 19 años acaba de quedar libre tras desvincularse del Mainz 05 de Alemania, donde militaba en el equipo Sub-23. A pesar de que le quedaba un año de contrato, Vargas y el club alemán decidieron rescindir el acuerdo de mutuo consentimiento, ya que el equipo le notificó que no entraba en sus planes para la próxima temporada.



Vargas es un atacante espigado y de gran zancada, formado en las exigentes academias del FC Dallas de la MLS. Ha sido pieza clave en las selecciones menores de Honduras (Sub-17 y Sub-20) y es visto como uno de los grandes proyectos a futuro para el ataque de la Bicolor. El jugador prioriza llegar a un club que le garantice regularidad y la continuidad necesaria para seguir desarrollándose.

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En las oficinas de Motagua ya se hicieron las primeras consultas por el atacante, pero la directiva sabe que la operación no será nada fácil. El principal obstáculo es el deseo del propio Nayrobi Vargas, quien tiene como prioridad seguir jugando en el extranjero.

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Aun así, la directiva azul no tira la toalla. Saben que para reinar en Centroamérica necesitan dinamita en el ataque, y Vargas encaja perfectamente en el perfil “distinto” que tanto buscan para cerrar con broche de oro su plantel.

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