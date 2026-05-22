“Reunión presencial”: José Mario Pinto es agente libre y negocia con este club

El extremo ha pactado una reunión para definir su futuro. Pinto se quedó sin contrato con Olimpia y busca definir todo.

Por José Rodas

José Mario Pinto quiere definir su futuro lo más pronto posible.
El futbolista hondureño José Mario Pinto ha entrado oficialmente al mercado de fichajes como agente libre. El extremo no logró llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el Olimpia y decidió escuchar ofertas.

A pesar de la distancia actual, el panorama dio un giro de último minuto. Se ha programado una reunión presencial entre Pinto y la directiva de Olimpia para intentar destrabar las negociaciones.

“Se ha programado una reunión presencial entre José Mario Pinto y Club Olimpia Deportivo”, informó el periodista Álvaro de la Rocha en medio de la barrida del León donde ya se fueron hasta 5 jugadores del club.

José Mario Pinto ha sido buscado desde el extranjero

El atacante maneja propuestas interesantes para continuar su carrera en Sudamérica. De igual manera, se conoció que el jugador ha recibido algunos acercamientos desde el fútbol de El Salvador.

Cabe recordar que en enero tuvo una oferta para jugar en Australia. Sin embargo, ese traspaso no se concretó debido a que el Olimpia rechazó la propuesta en ese momento.

La posibilidad de que Pinto juegue en el Banfield de Argentina está completamente descartada.

Una fuente cercana al “Taladro” confió a Fútbol Centroamérica que el club argentino está inhibido. Debido a este castigo financiero, la institución no puede realizar ninguna contratación actualmente.

Aunque el técnico de Banfield, Pedro Troglio, admira el juego de Pinto y lo tenía en su lista, el fichaje se cayó. La crisis del club argentino sepultó cualquier opción, pero el extremo ya tiene otras ofertas formales.

