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“Primera opción”: Olimpia se asegura fichaje de delantero y la noticia llegó a Eduardo Espinel

El Olimpia anunció cambios de cara a la próxima temporada y este día ya se dieron señales del primer fichaje que tendría Eduardo Espinel.

José Rodas

Por José Rodas

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Rafael Villeda, presidente de Olimpia, actual bicampeón del fútbol hondureño. Foto: Rey de Copas.
Rafael Villeda, presidente de Olimpia, actual bicampeón del fútbol hondureño. Foto: Rey de Copas.

Eduardo Espinel tendría cerrado su primer fichaje de cara a la próxima temporada con el Olimpia en la Liga Nacional y se trata del regreso de un legionario que adelantó que tiene al club Merengue como prioridad.

Se trata de Alberth Elis que actualmente se encuentra como agente libre tras rescindir su contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal.

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“No he hablado con nadie, pero siempre Olimpia siempre es la primera opción. No me gusta hablar mucho del futuro porque al final, el que decide es Dios”, dijo Elis en una entrevista con Deportes TVC.

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Elis recordó que su salida del club olimpista fue impulsada por las llamadas que recibió tras haber marcado tres goles en tres partidos en su segundo torneo con el equipo de Espinel.

“Comenzaron las llamadas, no sé si fue la mejor decisión irme, pero necesitaba jugar porque estuve un año y medio sin jugar y ya estaba empezando a agarrar, entonces tomé la decisión de irme”, recordó “La Panterita”.

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El delantero catracho aseguró que su mentalidad está enfocada en mantenerse entrenando para regresar con fuerza la próxima temporada, una vez se abra el mercado de fichajes.

De momento, Elis no puede jugar de forma profesional en esta temporada por reglamentación de la FIFA que impide que un futbolista fiche por tres clubes en un mismo año.

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