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Concacaf lo destaca: Andy Najar fulmina al América en su casa y desata locura en la Champions Cup

El hondureño Andy Najar hizo historia al conseguir un nuevo triunfo en el estadio Azteca, ahora consiguiendo un triunfo a nivel de clubes.

José Rodas

Por José Rodas

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Andy Najar fue una de las figuras destacadas del Nashville ante el América en el Azteca. Foto: EFE.
Andy Najar fue una de las figuras destacadas del Nashville ante el América en el Azteca. Foto: EFE.

El Nashville de los hondureños Andy Najary Bryan Acosta sorprendió al América en el estadio Azteca y lo derrotó 1-0 para eliminarlo en los cuartos de final de la Champions Cup de Concacaf.

El único tanto del encuentro llegó a través de Hany Mukhtar tras una jugada por la derecha que nació en los pies de Najar que habilitó a Cristian Espinoza para que este centrara al área en busca del letal remate del delantero alemán.

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Najar fue uno de los más destacados del partido, disputó los 90 minutos, dejando destellos de su alto nivel a sus 33 años que seguramente pondrá a trabajar a Francis Hernández para recapacitar su regreso a la Selección de Honduras.

Durante el partido, el catracho tuvo una efectividad del 97 por ciento en los pases repartidos, creó una gran oportunidad, realizó seis despejes, dos intercepciones y dos recuperaciones.

Además ganó el 75 por ciento de los duelos terrestres y el 100 por ciento de los aéreos; datos suficientes para ponerlos en el podio del encuentro.

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Ahora, el equipo de la MLS se enfrentará en semis contra el ganador entre Tigres UANL y Seattle Sounders.

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Esta no es la primera vez que el catracho conoce la victoria en el Azteca; anteriormente ya lo había hecho con la Selección de Honduras cuando derrotaron 2-1 a México.

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El gol del triunfo nació en los pies de Andy Najar

La Concacaf Champions Cup destacó, a través de su cuenta de X, la jugada que nació en los pies de Najar y que silenció por completo el coloso mexicano con la decepción de miles de aficionados americanistas.

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