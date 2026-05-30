Arsenal llega invicto: cuántos equipos ganaron la Champions League sin perder ningún partido

El Arsenal puede conseguirlo este sábado frente al PSG si se impone en la final que se juega en Budapest.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

¿Podrá el Arsenal consagrarse como un nuevo campeón invicto?
© Getty Images/Gemini¿Podrá el Arsenal consagrarse como un nuevo campeón invicto?

Arsenal y PSG definen este sábado la Champions League 2025/26 en Budapest. El equipo de Luis Enrique llega como vigente campeón, mientras que el de Mikel Arteta va en busca de su primera Orejona y por un lugar especial en la historia: puede ser campeón invicto.

Hasta ahora, 16 campañas terminaron con un campeón de Europa sin derrotas. Fueron logradas por 12 clubes distintos. Si los Gunners ganan la final, se convertirán en el club número 13 de esa lista.

En la era Champions League, desde 1992/93, el grupo es todavía más chico: solo hubo nueve campeones invictos. Arsenal puede ser el décimo.

Campeones invictos en la era Champions League

TemporadaCampeónCampaña
1992/93Olympique de Marsella11 PJ, 7 PG, 4 PE
1993/94AC Milan12 PJ, 7 PG, 5 PE
1994/95Ajax11 PJ, 7 PG, 4 PE
1998/99Manchester United13 PJ, 6 PG, 7 PE
2005/06Barcelona13 PJ, 9 PG, 4 PE
2007/08Manchester United13 PJ, 9 PG, 4 PE
2019/20Bayern Múnich11 PJ, 11 PG, 0 PE
2022/23Manchester City13 PJ, 8 PG, 5 PE
2023/24Real Madrid13 PJ, 9 PG, 4 PE

El caso más fuerte es el de Bayern Múnich en 2019/20: fue campeón ganando todos los partidos. Manchester United es el único que repitió la marca en la era Champions, en 1998/99 y 2007/08.

Campeones invictos antes de la Champions League

En la vieja Copa de Europa, otros siete campeones también terminaron invictos:

TemporadaCampeónCampaña
1963/64Inter9 PJ, 7 PG, 2 PE
1971/72Ajax9 PJ, 7 PG, 2 PE
1978/79Nottingham Forest9 PJ, 6 PG, 3 PE
1980/81Liverpool9 PJ, 6 PG, 3 PE
1983/84Liverpool9 PJ, 7 PG, 2 PE
1988/89AC Milan9 PJ, 5 PG, 4 PE
1990/91Estrella Roja9 PJ, 5 PG, 4 PE
La lista completa: 16 campañas, 12 clubes

Si se suman Copa de Europa y Champions League, los campeones invictos son:

  • Inter: 1963/64
  • Ajax: 1971/72 y 1994/95
  • Nottingham Forest: 1978/79
  • Liverpool: 1980/81 y 1983/84
  • AC Milan: 1988/89 y 1993/94
  • Estrella Roja: 1990/91
  • Olympique de Marsella: 1992/93
  • Manchester United: 1998/99 y 2007/08
  • Barcelona: 2005/06
  • Bayern Múnich: 2019/20
  • Manchester City: 2022/23
  • Real Madrid: 2023/24

El camino del del Arsenal rumbo a la final de la Champions League 2026

Fase de Liga

  • Jornada 1: Athletic Club 0 – 2 Arsenal
  • Jornada 2: Arsenal 2 – 0 Olympiacos
  • Jornada 3: Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid
  • Jornada 4: Slavia Praga 0 – 3 Arsenal
  • Jornada 5: Arsenal 3 – 1 Bayern Múnich
  • Jornada 6: Brujas 0 – 3 Arsenal
  • Jornada 7: Inter de Milán 1 – 3 Arsenal
  • Jornada 8: Arsenal 3 – 2 Kairat Almaty
Octavos de Final

  • Partido de ida: Bayer Leverkusen 1 – 1 Arsenal
  • Partido de vuelta: Arsenal 2 – 0 Bayer Leverkusen

Cuartos de Final

  • Partido de ida: Sporting CP 0 – 1 Arsenal
  • Partido de vuelta: Arsenal 0 – 0 Sporting CP
Semifinales

  • Partido de ida: Atlético de Madrid 1 – 1 Arsenal
  • Partido de vuelta: Arsenal 1 – 0 Atlético de Madrid

