Arsenal y PSG definen este sábado la Champions League 2025/26 en Budapest. El equipo de Luis Enrique llega como vigente campeón, mientras que el de Mikel Arteta va en busca de su primera Orejona y por un lugar especial en la historia: puede ser campeón invicto.
Hasta ahora, 16 campañas terminaron con un campeón de Europa sin derrotas. Fueron logradas por 12 clubes distintos. Si los Gunners ganan la final, se convertirán en el club número 13 de esa lista.
ver también
Arsenal vs. PSG: Inteligencia Artificial da su veredicto y predice al campeón de la Champions League 2026
En la era Champions League, desde 1992/93, el grupo es todavía más chico: solo hubo nueve campeones invictos. Arsenal puede ser el décimo.
Campeones invictos en la era Champions League
|Temporada
|Campeón
|Campaña
|1992/93
|Olympique de Marsella
|11 PJ, 7 PG, 4 PE
|1993/94
|AC Milan
|12 PJ, 7 PG, 5 PE
|1994/95
|Ajax
|11 PJ, 7 PG, 4 PE
|1998/99
|Manchester United
|13 PJ, 6 PG, 7 PE
|2005/06
|Barcelona
|13 PJ, 9 PG, 4 PE
|2007/08
|Manchester United
|13 PJ, 9 PG, 4 PE
|2019/20
|Bayern Múnich
|11 PJ, 11 PG, 0 PE
|2022/23
|Manchester City
|13 PJ, 8 PG, 5 PE
|2023/24
|Real Madrid
|13 PJ, 9 PG, 4 PE
El caso más fuerte es el de Bayern Múnich en 2019/20: fue campeón ganando todos los partidos. Manchester United es el único que repitió la marca en la era Champions, en 1998/99 y 2007/08.
Campeones invictos antes de la Champions League
En la vieja Copa de Europa, otros siete campeones también terminaron invictos:
|Temporada
|Campeón
|Campaña
|1963/64
|Inter
|9 PJ, 7 PG, 2 PE
|1971/72
|Ajax
|9 PJ, 7 PG, 2 PE
|1978/79
|Nottingham Forest
|9 PJ, 6 PG, 3 PE
|1980/81
|Liverpool
|9 PJ, 6 PG, 3 PE
|1983/84
|Liverpool
|9 PJ, 7 PG, 2 PE
|1988/89
|AC Milan
|9 PJ, 5 PG, 4 PE
|1990/91
|Estrella Roja
|9 PJ, 5 PG, 4 PE
La lista completa: 16 campañas, 12 clubes
Si se suman Copa de Europa y Champions League, los campeones invictos son:
- Inter: 1963/64
- Ajax: 1971/72 y 1994/95
- Nottingham Forest: 1978/79
- Liverpool: 1980/81 y 1983/84
- AC Milan: 1988/89 y 1993/94
- Estrella Roja: 1990/91
- Olympique de Marsella: 1992/93
- Manchester United: 1998/99 y 2007/08
- Barcelona: 2005/06
- Bayern Múnich: 2019/20
- Manchester City: 2022/23
- Real Madrid: 2023/24
El camino del del Arsenal rumbo a la final de la Champions League 2026
Fase de Liga
- Jornada 1: Athletic Club 0 – 2 Arsenal
- Jornada 2: Arsenal 2 – 0 Olympiacos
- Jornada 3: Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid
- Jornada 4: Slavia Praga 0 – 3 Arsenal
- Jornada 5: Arsenal 3 – 1 Bayern Múnich
- Jornada 6: Brujas 0 – 3 Arsenal
- Jornada 7: Inter de Milán 1 – 3 Arsenal
- Jornada 8: Arsenal 3 – 2 Kairat Almaty
Octavos de Final
- Partido de ida: Bayer Leverkusen 1 – 1 Arsenal
- Partido de vuelta: Arsenal 2 – 0 Bayer Leverkusen
Cuartos de Final
- Partido de ida: Sporting CP 0 – 1 Arsenal
- Partido de vuelta: Arsenal 0 – 0 Sporting CP
Semifinales
- Partido de ida: Atlético de Madrid 1 – 1 Arsenal
- Partido de vuelta: Arsenal 1 – 0 Atlético de Madrid