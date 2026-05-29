De Costa Rica a Honduras: Motagua anuncia su primer fichaje para la Copa Centroamericana

El Ciclón hizo oficial la llegada de uno de los fichajes que tanto sonaba desde Costa Rica. Es el primer refuerzo para Javier López.

Motagua hizo oficial este día la contratación del mediocampista hondureño Jesús Batiz, quien se une de forma inmediata al equipo para reforzar el plantel en los próximos torneos.

La junta directiva del Ciclón Azul expresó su entusiasmo por sumar al jugador, confiando en que su llegada aportará el dinamismo y la fuerza necesarios para alcanzar los objetivos de la institución y darle nuevas alegrías a la afición.

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Batiz, de gran recorrido internacional a pesar de su juventud, inició su formación futbolística en las academias de Estados Unidos, donde logró destacar y jugar para el Toronto FC de la MLS. Posteriormente, el volante catracho dio el salto al balompié de Costa Rica, país en el que demostró su calidad al convertirse en una pieza clave del Cartaginés durante la Copa Centroamericana, antes de pasar por las filas del Sporting San José.

Con este nuevo fichaje, el cuerpo técnico de Motagua busca aprovechar la experiencia internacional y el buen trato de balón de Jesús Batiz para potenciar el medio campo.

El futbolista ya se encuentra listo para ponerse a las órdenes del equipo, iniciar los entrenamientos y ganarse un puesto en la alineación titular que buscará pelear por los primeros lugares del campeonato.

Jesús Batiz es nuevo jugador de FC Motagua. Contrato firmado por un año entre el extremo y el club hasta Junio 2027.

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Motagua anuncia a Jesús Batiz

El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el mediocampista hondureño Jesús Batiz, pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha.

Batiz, fue formado en Estados Unidos, militando en el Toronto FC de la MLS, posteriormente jugó en el fútbol de Costa Rica, logrando ser un jugador determinante en la Copa Centroamericana con el Cartaginés. El mediocampista proviene del Sporting San José del máximo circuito Tico.

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