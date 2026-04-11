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Jorge Álvarez sacude el mercado de fichajes y su futuro en Olimpia impacta directamente a Alajuelense

El mediocampista hondureño se ha convertido en uno de los pretendidos por Alajuelense de Costa Rica y la respuesta final ya se conoció.

José Rodas

Por José Rodas

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Jorge Álvarez definió su futuro por los próximos años. Foto: X Olimpia.
Jorge Álvarez definió su futuro por los próximos años. Foto: X Olimpia.

Jorge Álvarez vuelve a aparecer en escena en el cierre del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Su futuro parecía lejano de Olimpia, pero nuevas noticias impactan directamente al interés de Alajuelense.

El último informe señala que Jorge Álvarez firmó una extensión de contrato por tres años más con el club Merengue, por lo que su llegada a Costa Rica parece cada vez más lejana.

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Su renovación fue revelada por el periodista Álvaro de la Rocha, quien a través de su cuenta de Facebook publicó una imagen en la que confirma que Álvarez firmó hasta 2029.

Cabe señalar que, el centrocampista de 28 años, tenía contrato con Olimpia hasta diciembre de 2026, pero las negociaciones con el club venían dándose desde principios de este año hasta que finalmente se concretó un acuerdo.

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El actual bicampeón del fúbol de Honduras impide de esta forma que el jugador se marche gratis; caso que ya ocurrió con Dereck Moncada y que podría pasar con José Mario Pinto en los próximos meses.

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