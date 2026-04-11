Jorge Álvarez sacude el mercado de fichajes y su futuro en Olimpia impacta directamente a Alajuelense

Jorge Álvarez vuelve a aparecer en escena en el cierre del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Su futuro parecía lejano de Olimpia, pero nuevas noticias impactan directamente al interés de Alajuelense.

El último informe señala que Jorge Álvarez firmó una extensión de contrato por tres años más con el club Merengue, por lo que su llegada a Costa Rica parece cada vez más lejana.

ver también Neymar ficharía por este impensado club y sería compañero de futbolista hondureño

Su renovación fue revelada por el periodista Álvaro de la Rocha, quien a través de su cuenta de Facebook publicó una imagen en la que confirma que Álvarez firmó hasta 2029.

Cabe señalar que, el centrocampista de 28 años, tenía contrato con Olimpia hasta diciembre de 2026, pero las negociaciones con el club venían dándose desde principios de este año hasta que finalmente se concretó un acuerdo.

ver también Jeaustin Campos no se cansa: la última decisión del DT tico que sorprende a Honduras y Real España

El actual bicampeón del fúbol de Honduras impide de esta forma que el jugador se marche gratis; caso que ya ocurrió con Dereck Moncada y que podría pasar con José Mario Pinto en los próximos meses.

Publicidad